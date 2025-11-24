STIŽU POTOP, GRMLJAVINA, a PRETE I POPLAVE: Ovi predeli već su na udaru jakih padavina

Nakon jakog zahlađenja sa snegom, u nađem regionu došlo je do stabilizacije vremena. Ipak, jutrašnje jutro osvanulo je veoma hladno, pa je u kontinetalnim predelima BiH temperatura bila niža i od -8 stepeni. U Banjaluci je mereno -7 stepeni, u Mostaru -1°C.

Danas se očekuje otopljenje, ali sledi i novo pogoršanje.

Naš region biće pod uticajem veoma snažnog ciklona sa centralnog dela Mediterana.

U ovom času na udaru padavina već su Slovenija i severozapad Hrvatske, a padavine se šire prema ostatku Hrvatske i ka BiH.

Najobilnije padavine očekuju se večeras i u noći ka utorku, pri ćemu će veoma obilne padavine zahvatiti i Crnu Goru.

Potom će u utorak ujutro novi talas veoma obilnih padavina zahvatiti Sloveniju i severozapad Hrvatske i širiće se tokom dana i večeri preko BiH i Dalmacije i do Crne Gore.

Očekuje se jaka kiša, a pašće i više od 50 litara kiše.

Snažni pljuskovi sa grmljavinom pogodiće jugozapad Slovenije, Istru, Dalmaciju, Hercegovinu, zapad Bosne i Crnu Goru. U ovim predelima očekuje se da pade od 100 do 200 litara, u zaležu Jadrana i više od 300 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od urbanih poplava i bujica.

Duvaće snažan južni vetar, na Jadranu sa olujnim udarima, koji će podizati višemetarske talase i plaviti priobalna područja.

Prvi ciklon premeštaće se sa Jadrana severnijom puatnjom i dalje na severoistok preko Panonske nizije, što će docesti prvo do značajnijeg otopljenja.

Ciklon koji se sredinom sedmice bude premeštao sa Jadrana, imaće južnu putanju, pa će sa sobom povući veoma hladnu vazdušnu masu sa severa, što će u sredu dovesti do snega u planinama, a sneg će u četvrtak padati i u nižim predelima.

Najobilniji sneg očekuje se u Bosni i na severu Crne Gore, a palo bi i do 30 cm snega.

Stabilzacija vremena uslediće za vikend.

Autor: Marija Radić