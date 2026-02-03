PAUŠAL ILI FRILENS? Velika računica: Evo kada je vreme za firmu, a kada je bolje da porez plaćate samo KVARTALNO!

Rad sa inostranstvom donosi dobru zaradu, ali i obavezu prema državi. Istražili smo koji model oporezivanja najviše štedi vaš novac, kako da iskoristite neoporezivu sumu od 96.000 dinara i na kom sajtu se prijavljuju prihodi bez suvišne administracije.

Kod frilens modela oporezivanja, država vam priznaje kvartalni neoporezivi iznos od 96.000 dinara. To znači da na tu sumu ne plaćate ni dinar poreza ni doprinosa. Tek na razliku koja pređe tih 96.000 dinara (po kvartalu) obračunavaju se nameti: porez od 10%, doprinosi za PIO (penzijsko) od 24% i doprinos za zdravstveno osiguranje od 10,3%.

Uzmimo primer frilensera koji mesečno zaradi 1.000 evra, što je ukupno 3.000 evra za jedan kvartal. Ako ste nezaposleni, ukupni troškovi poreza i doprinosa za ta tri meseca iznosiće oko 480 evra, pa vam u džepu ostaje 2.520 evra. Međutim, ako ste već negde zaposleni, ušteda je još veća. Pošto ste već osigurani preko poslodavca, ne plaćate doprinos za zdravstvo kroz frilens model, pa će vaši ukupni troškovi pasti na oko 310 evra za ceo kvartal.

Sva komunikacija sa državom završava se na jednom jedinom mestu – portalu frilenseri.purs.gov.rs. Nema potrebe za angažovanjem knjigovođe niti odlaskom u Poresku upravu. Na ovom sajtu kvartalno unosite svoje prihode, sistem sam izračuna koji vam se model više isplati i generiše uplatnicu sa kojom plaćate porez.

S druge strane, opcija paušalnog oporezivanja (otvaranje preduzetničke radnje) se na zaradi od 1.000 evra mesečno uopšte ne isplati. Paušalci plaćaju fiksne mesečne namete koji često iznose i preko 35.000 dinara, bez obzira na to koliko su zaradili. Dok frilenser na 1.000 evra zarade državi daje u proseku oko 100 do 150 evra mesečno, paušalac bi morao da izdvoji skoro duplo više. Zato paušal postaje isplativ tek kada vaša zarada stabilno pređe granicu od 1.300 evra mesečno.

Autor: Dalibor Stankov