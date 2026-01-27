Kada je najbolje vreme za objavu na Instagramu? Svaki dan se razlikuje, a ovo su udarni termini

Ulaganje vremena u savršenu fotografiju, pažljivo montiran video ili kreativnu poruku danas je standard na Instagramu, ali to više nije garancija uspeha. Mnogi se susreću sa istim problemom — objava je vizuelno besprekorna, ali broj pregleda, lajkova i komentara ostaje razočaravajuće nizak. U takvim situacijama najčešće se krivi algoritam, publika ili „zasićenost mreže“, ali prema najnovijim analizama, ključni faktor je zapravo — pogrešan tajming.

Stranica „Marketing haos“, koja se bavi analizom društvenih mreža i digitalnih trendova, ističe da Instagram ne nagrađuje samo dobar sadržaj, već i precizno tempiranje.

Najnovije istraživanjeotkriva kada je Instagram publika najaktivnija tokom radne nedelje

Prema istraživanju koje se poziva na ponašanje korisnika tokom 2025. godine, svaki dan u nedelji ima svoje „udarne sate“. Ponedeljak se izdvaja kao dan kada je publika najaktivnija u popodnevnim i večernjim satima, tačnije između 15 i 21 čas, dok utorak ima dva snažna termina — rano ujutru od 5 do 8 časova i ponovo popodne između 15 i 19 časova. Sreda je specifična jer ima jedan izrazito jak termin oko 17 časova, kada korisnici prave pauzu od obaveza i posežu za društvenim mrežama.

Ovi podaci pokazuju da Instagram prati dnevni ritam korisnika — jutarnje proveravanje telefona, popodnevni pad koncentracije i večernju relaksaciju. Objavljivanje u tim periodima povećava šanse da algoritam „pogura“ sadržaj ka većem broju ljudi, jer se interakcije dešavaju brže i intenzivnije.

Vikend pravila su drugačija: Kada je najbolje vreme za objavu?

Za razliku od radnih dana, vikend donosi drugačiju dinamiku korišćenja Instagrama. Subota se pokazala kao dan kada je idealno vreme za objave oko 11 časova, kada su korisnici budni, opušteni i skloniji pregledanju sadržaja uz kafu ili lagani početak dana. Nedelja, s druge strane, ima širi vremenski okvir — od 12 do 15 časova, kada se ljudi odmaraju, provode vreme kod kuće i više pažnje posvećuju telefonu.

Važno je naglasiti da vikendom važi pravilo umjerenosti — objave koje su previše rane ili kasne često prolaze nezapaženo. Instagram tada favorizuje sadržaj koji se uklapa u sporiji, opušteniji ritam dana, bez agresivnog tempa i pretrpanih poruka.



Zašto algoritam "nagrađuje" pravovremene objave?

Zaključak istraživanja je jasan — Instagram danas ne pita kada je vama zgodno da objavite, već kada su korisnici najaktivniji. Algoritam prepoznaje brzinu reakcija, komentare i deljenja u prvih sat vremena od objave i na osnovu toga odlučuje da li će sadržaj dobiti dodatni domet. Upravo zato pravilno odabran termin može napraviti drastičnu razliku između objave koja ostaje neprimećena i one koja postiže odličan organski doseg.

Prilagođavanje tajminga, u kombinaciji sa kvalitetnim sadržajem, postaje jedna od najvažnijih strategija za rast profila, bez obzira na to da li je reč o ličnom, poslovnom ili influenserskom nalogu.

Autor: Jovana Nerić