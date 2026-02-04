Zbog slatkiša možete završiti u ozbiljnim problemima: Ako ovo uradite na granici rizikujete kaznu 260 do 1.300 evra

Ukoliko carina proceni da je roba namenjena komercijalnoj upotrebi sledi oduzimanje slatkiša, izdavanje prekršajnog naloga, a u zavisnosti od količine kazne mogu biti od 260 do nekoliko hiljada evra.

Planirate posetu rodbini u Hrvatskoj ili Nemačkoj i gepek ste poklonima u kojima se nalaze čokolade? Budite oprezni. Ono što je za vas znak pažnje, za carinika može biti pokušaj šverca.

Iako su čokolade među najčešćim artiklima koje putnici nose „preko granice“, upravo na njima mnogi završe sa kaznama koje dostižu i vrednost nekoliko mesečnih plata.

Šta se smatra „razumnom količinom“?

Prema važećim carinskim pravilima Evropske unije, čokolada se tretira kao prehrambeni proizvod i dozvoljen je unos isključivo u količinama namenjenim ličnoj upotrebi. U praksi, to znači nekoliko čokolada ili par kilograma. Problem nastaje u trenutku kada carinik u vašem vozilu uoči: originalne kartone istih čokolada, vreće pune identičnih artikala, količine koje jasno ukazuju na to da roba nije namenjena samo za ličnu upotrebu, već za dalju prodaju.

Kazne

Ukoliko carina proceni da je roba namenjena komercijalnoj upotrebi, sledi oduzimanje slatkiša i izdavanje prekršajnog naloga. Kazne za ove „slatke prekršaje“ kreću se od 260 evra pa do 1.300 evra za manje količine. Međutim, ako se radi o većim zalihama ili ako ste ranije već evidentirani zbog sličnih prekršaja, kazna može dostići i nekoliko hiljada evra.

Opravdanje ne prolazi

Važno je znati da carinici prate učestalost vaših prelazaka granice, ali i način na koji je roba spakovana. Čak i ako tvrdite da su čokolade namenjene kao poklon brojnoj porodici, prevelik broj istih artikala dovoljan je razlog za izricanje kazne.

Ne postoji tačno propisana kilaža za čokoladu kada se iz Srbije prenosi u EU, odnosno zvaničan limit u kilogramima, ali roba se može tretirati kao komercijalna. Čokolada spada u prehrambene proizvode i dozvoljena je samo u količini za ličnu upotrebu. To znači da možete da prenesete nekoliko čokolada ili par kilograma u gepeku, sve dok god je jasno da nije za prodaju.

