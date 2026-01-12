AKTUELNO

Region

SKOPLJE PRIPREMA NAJSTROŽI ZAKON PROTIV PUŠENJA: Kazne će ići i do više stotina evra!

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Građani mogu biti kažnjeni sa 300 evra, dok firme i preduzeća koja ne poštuju zakon čekaju znatno veće globe, u zavisnosti od njihove veličine i težine prekršaja

Severna Makedonija uvodi najstroža pravila do sada i radikalno zabranjuje pušenje na javnim mestima, uključujući i mnoge prostore gde je to ranije bilo dozvoljeno. Novi predlog zakona o zaštiti od pušenja predviđa potpune zabrane koje će značajno promeniti ponašanje ljudi u javnosti, ali i u određenim privatnim okolnostima koje utiču na druge.

Prema nacrtu zakona koji je pušten u javnu raspravu, pušenje se zabranjuje u svim zatvorenim i otvorenim javnim prostorima, što obuhvata bolnice, škole, sportske terene i objekte kulture. Posebno važna stavka je da automobil u kojem se nalazi dete postaje zona u kojoj je pušenje najstrože zabranjeno, bez ikakvih izuzetaka. Ova zabrana ne važi samo za klasičan duvan, već su njom obuhvaćene i e-cigarete sa ukusima, kao i svi drugi aromatizovani proizvodi. Istovremeno, reklamiranje, sponzorstva i bilo kakva promocija duvanskih i nikotinskih proizvoda biće potpuno zabranjeni u javnosti i medijima.

Kazne za kršenje ovih pravila su veoma stroge. Građani mogu biti kažnjeni sa 300 evra, dok firme i preduzeća koja ne poštuju zakon čekaju znatno veće globe, u zavisnosti od njihove veličine i težine prekršaja.

Ministarstvo zdravlja ističe da je cilj ovih mera zaštita javnog zdravlja, a naročito dece, mladih i hroničnih bolesnika. Nova pravila važiće i u javnom prevozu, na sportskim terenima i u svim zatvorenim prostorima koji su dostupni narodu. Zagovornici zakona tvrde da Makedonija ovim postaje jedna od najstrožih zemalja u regionu po pitanju borbe protiv duvanskog dima. Zakon je trenutno na javnoj raspravi, nakon čega će ga usvojiti Sobranje i odrediti tačne datume kada počinje primena kazni.

Autor: D.Bošković

#Skoplje

#Zakon

#cigarete

#strogo

POVEZANE VESTI

Svet

Grčka priprema NOVI ZAKON O SAOBRAĆAJU: Kazne do 5.000 evra, za teške prekršaje i doživotni zatvor

Društvo

Kolika plata, tolika KAZNA: Najstroži zakon dosad u Srbiji naplaćivaće PAPRENO, najviše do sad

Društvo

NOVE DRAKONSKE KAZNE U GRČKOJ Ovaj prekršaj bio je 50, sada je 300 evra, a Srbi ga često krše! Eva šta ostajete i bez vozila, vozačke i tablica

Politika

SRBIJA IMA NIKAD VEĆE DEVIZNE REZERVE! Ministar Mali: Do 2027. godine će u više do 300 projekata biti uloženo 18 milijardi evra

Svet

DONALD TRAMP PREDLAŽE NOVI PORESKI ZAKON! Najviše će uticati na milionere, sprema im ogromne promene

Društvo

TRAJNO ODUZIMANJE VOZILA, DRASTIČNO VEĆE KAZNE, VOZAČKI DOSIJE Stiže najstroži saobraćajni zakon ikada u Srbiji: Ovo je 17 ključnih novina, Nacrt do k