SPREMITE SE, STIŽE NEVREME! Vetar će nositi sve pred sobom: Ovaj grad najkritičniji - Prete mu ORKANSKI UDARI

Sve više jača jugoistočni vetar nad Srbijom, a udari na jugu Banata već su olujni preko 80 km/h. Naše područje pod uticajem je snažnog ciklona sa centralnog Mediterana, koji se premešta ka severnom Jadranu, dok je nad istokom Evrope visok vazdušni pritisak.

Upravo velika razlika između ova dva sistema dovodi do veoma vetrovtig vremena.

Kako se centar ciklona bude približaao Jadranu, tako će i košava biti u pojačanju.

U toku večeri, u noći ka četvrtku i u četvrtak ujutro košava će biti najjačeg intenziteta.

Širom Srbije duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. U košavskom području očekuju se olujni udari do 80 km/h, na jugu Banata i sa orkanskim udarima od 120 km/h.

Najvetrovitije u južnom Banatu biće u Vršcu, a vrlo vetrovito biće i u Pomoravlju, Podunavlju, u Braničevskom okrugu, širom Vojvodine i u Beogradu.

U Beogradu će jugoistočni vetar imati olujne udare od 70 km/h.

Jak jugoistočni vetar duva i na planinama, olujne udare ima i na Kopaoniku i na planinama istočne Srbije.

Zbog veoma vetrovitog vremena preporučuje se ogroman oprez i da se redovno prate državne i nadležne službe, njihove najave i upozorenja.

Širom Srbije značajno je otoplilo, pa temperature ovog poslepodneva dostižu 13-14 stepeni.

Zahvaljujući tome košava je toplijeg karaktera, ali i pored toga subjektivni osećaj je da je hladnije.

Izuzetak je istočna Srbije, gde je i daljeni, Negotin i Zaječar mere -1°C.

Na planinama istočne Srbije duva LEDENA košava, a na Crnom vrhu pri temperaturi od -7, subjektivni osećaj je -15 stepeni.

U subotu košava prestaje da duva i počeće da duva severozapadni vetar, a košava se ponovo očekuje početkom sledeće sedmice.

Inače, Srbija će narednih dana biti pod uticajem ciklona sa Mediterana i Jadrana, uz česta prolazna naoblačenja sa kišom i pljuskovima. Očekuje se veoma izraženo južno strujanje.

Maksimalna temperatura biće iznad 10 stepeni, pa i do 15 stepeni, a na zapadu Srbije usled fenskog efekta i do prolećnih 16-17 stepeni.

Sneg će padati samo na najvišim planinama.

Mraz će izostati, osim na istoku Srbije i na najvišim planinama.

Za vikend i početkom sledeće sedmice malo svežije, ali će i dalje ostati natprosečno toplo vreme, uz temperature oko 10 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, narednih desetak dana na vidiku da će doći do jačeg zahlađenja sa snegom.

Dakle, narednih dana ledena i polarna vazdušna masa zadržavaće se nad istočnom Evropom, dok će naše područje biti pod uticajem veoma tople sa zapada i juga, odnosno sa Atlantika i sa Mediterana.

Autor: Iva Besarabić