SPREMITE SE! Stižu orkanski vetar i LEDENA KIŠA: Narednih dana 17 stepeni, pa ponovo ZAHLAĐENJE

Srbiju narednih dana očekuje znatno toplije vreme. Očekuju se česta prolazna naoblačenja sa kišom i pljuskovima, jer će naše područje biti pod uticajem snažnih ciklona sa Jadranskog mora i zapada Mediterana.

Noćas i ujutro kiša i pljuskovi očekuju sever Srbije, a ledeni dan će se i dalje zadržati na istoku Srbije, uz pojavu ledene kiše i snega i uz temperature od -5 do -1°C.

U ostalim predelima Srbije očekuje se od 6 do 14 stepeni, a u četvrtak i petak i do 17 stepeni.

Najtoplije će biti na zapadu Srbije i u Podrinju, usled fenskog efekta južnog vetra.

Jugoistočni vetar sve više je u pojačanju.

U sredu i četvrtak duvaće jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima, na jugu Banata i preko 100 km/h.

Za vikend svežije, ali ostaje i dalje relativno toplo.

Prema trenutnim prognozama, zahlađenje se očekuje početkom sledeće sedmice.

U kom obliku se ono očekuje i da li će biti ono pravo zimsko sa snegom, u narednim objavama.

Inače, u ovom času polarna vazdušna masa nalazi se nad istokom i severoistokom Evrope, uz temperature i ispod -30.

I dok ova ledena vazdušna masa nadire preko centralne Evrope i prema Karpatima, jug i zapad Evrope pod uticajem su veoma tople vazdušne mase sa Atlantika i Mediterana koja će narednih dana nadirati preko našeg područja i sprečavati polarni udar sa severoistoka.

Autor: Marija Radić