HITNO SE OGLASIO RHMZ! Stiže VELIKA PROMENA: Evo gde će biti najkritičnije

Srbiju narednih dana očekuje osetno toplije vreme, ali i česta prolazna naoblačenja sa kišom i pljuskovima. Sve do petka biće veoma vetrovito, zbog čega je RHMZ za severoistok Srbije upalio i meteoalarm zbog očekivanog olujnog vetra.

- U sredu umereno i potpuno oblačno, vetrovito i toplije, a tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili plјusak. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 0 do 5 °S, a najviša dnevna od 8 do 13 °S. U Timočkoj Krajini ledeni dan, oblačno i tmurno, mestimično sa ledenom kišom, kratkotrajno i snegom, jutarnja temperatura oko -6 °S, najviša dnevna oko -1 °S.

U četvrtak promenlјivo i vetrovito, u košavskom području uz umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu i olujni jugoistočni vetar. Slaba povremena kiša očekuje se uglavnom u zapadnim predelima zemlјe, kao i u Sremu i Bačkoj.

U petak u drugom delu dana novo naoblačenje sa kišom sa jugozapada uz postepeno slablјenje košave.

U subotu oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom, a vetar će biti u skretanju na severozapadi.

U nedelјu suvo, a početkom sledeće sedmice ponovo se očekuju česta prolazna naoblačenja sa kišom ali i ponovo uspostavlјanje i pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području - navodi se na sajtu RHMZ.

Početkom sledeće sedmice očekuje se zahlađenje.

Autor: S.M.