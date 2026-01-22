SPREMITE SE ZA OLUJNE UDARE KOŠAVE! Obilna kiša za vikend očekuje OVE delove Srbije, a evo gde će vejati SNEG

Petak i vikend pred nama doneće Srbiji otopljenje. Naša zemlja biće pod uticajem ciklona sa Jadrana i Mediterana, a južno strujanje donosiće toplu vazdušnu masu. Biće i vrelo vetrovito. Jaka košava imaće olujne udare od 80 km/h, a na jugu Banata i orkanske od 110 km/h.

Košava će biti toplog karaktera.

U petak će biti sunčanih perioda.

U subotu pretežno oblačno i suvo.

U nedelju će tokom dana prolazne kiše biti u severenim predelima Srbije, a rosulja se tokom dana očekuje na istoku.

Posle podne snažan oblačni sistem sa Jadrana zahvatiće južne, jugozapadne i zapadne delove Srbije i tokom večeri i noći premeštaće se dalje na istok, a na svom putu donosiće veoma jaku kišu, na višim planinama obilni sneg.

Najobilna kiša očekuje se na jugu i jugozapadu zemlje, u većini predela preko 30 litara kiše po kvadratnom metru, a na Kosovu i Metohiji i više od 50 litara, uz opasnost od urbanih poplava i bujica, naročito duž vrlo manjih tokova. Na području Metohije lokalno se očekuje i više od 80 litara kiše.

Sneg će u ovim predelima vejati iznad 1800 metara i palo bi i do 30 cm snega.

Maksimalna temperatura za vikend biće do 12 stepeni, u Beogradu oko 10.

Novi talas padavina Srbiju će potom zahvatiti sledeće srede.

Zbog česte aktivnosti ciklona, kraj januara i početak februara doneće Srbiji natprosečno toplo vreme i česta naoblačenja sa kišom.

Autor: Iva Besarabić