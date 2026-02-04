Počeo rad na prvom Zakonu o statusu roditelja negovatelja u Srbiji

Prvi sastanak Radne grupe za izradu Nacrta zakona o statusu roditelja negovatelja, kojim bi se po prvi put u pravni sistem Republike Srbije uveo ovaj važan pravni institut, održan je danas u Palati Srbije.

Cilj sastanka bio je da se definišu naredni koraci i tempo rada na izradi Nacrta zakona. U tom smislu, sva udruženja koja su članovi Radne grupe, zamoljena su da najkasnije do 9. februara dostave svoje predloge i sugestije za zakonska rešenja, koja će biti osnov za dalje razmatranje i rad u okviru Radne grupe.Radna grupa je jedinstvena i po svom sastavu. Iako je po sprovedenom javnom pozivu samo pet udruženja ispunilo propisane kriterijume za formalno članstvo u Radnoj grupi, odlukom ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milice Đurđević Stamenkovski u Radnu grupu su uključena sva udruženja koja su ispunila formalno - pravne uslove, ukupno njih 15.

Ovakvom odlukom pokazana je jasna otvorenost institucija, izražena osetljivost za temu položaja roditelja negovatelja, kao i spremnost države da ovom pitanju pristupi sa punom pažnjom i odgovornošću. Namera je bila da Radna grupa bude što reprezentativnija, da uključi što veći broj relevantnih udruženja i roditelja, kao i da omogući da se čuje što širi spektar iskustava i potreba onih na koje će se zakon neposredno odnositi.



Pored toga, predviđena je i mogućnost da svi pojedinci i udruženja koja nisu deo Radne grupe učestvuju u procesu kroz javne konsultacije, dostavljanjem pisanih sugestija, komentara i primedbi.

Cilj je da se kroz sadržajnu, argumentovanu i inkluzivnu raspravu zajednički identifikuju rešenja koja će biti u najboljem interesu roditelja i njihove dece, ali i finansijski održiva, u skladu sa budžetskim mogućnostima Republike Srbije.

Rad Radne grupe zasniva se na principima otvorenog, transparentnog i inkluzivnog dijaloga, pre svega sa roditeljima negovateljima, kojima je ovaj zakon namenjen i na čiji će život imati direktan uticaj.

