POČEO PRVI SASTANAK OPERATIVNOG TIMA ZA PRISTUPANJE SRBIJE EU: Prisustvuju Brnabić, Dačić, Mali, Starović...

Prvi sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, kojim predsedava ambasador i šef Misije Republike Srbije pri EU i rukovodilac Operativnog tima Danijel Apostolović, počeo je danas u 10 časova u Vladi Srbije.

Na sastanku učestvuju predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar za evropske integracije, glavni pregovarač i nacionalni koordinator Instrumenta za reforme i rast Nemanja Starović.

Takođe učestvuju i ministar pravde Nenad Vujić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, savetnik predsednika Republike Srbije za spoljnu politiku Tatjana Jović, savetnik predsednika Vlade za spoljnu politiku Nemanja Diković i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

