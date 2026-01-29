AKTUELNO

VLADA SRBIJE: Sutra prvi sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji

Prvi sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji biće održan sutra, u petak 30. januara, a sastanku će predsedavati ambasador i šef Misije Republike Srbije pri EU i rukovodilac operativnog tima Danijel Apostolović.

Sastanak će početi u 10 časova u Vladi Srbije, a prisustvovaće mu predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar za evropske integracije, glavni pregovarač i nacionalni koordinator Instrumenta za reforme i rast Nemanja Starović, ministar pravde Nenad Vujić.

Na sastanku će biti i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, savetnica predsednika Republike Srbije za spoljnu politiku Tatjana Jović, savetnik predsednika Vlade za spoljnu politiku Nemanja Diković, kao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Vlada je 26. januara donela odluku o formiranju operativnog tima čija će uloga biti koordinacija ubrzanog sprovođenja svih obaveza na evropskom putu Srbije, a koji će činiti predstavnici najvišeg državnog nivoa. Formiranje operativnog tima predložio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na tematskoj sednici Vlade Srbije održanoj dan ranije.

Zadatak operativnog tima biće da obezbedi strateške smernice, političku koordinaciju i blagovremeno rešavanje pitanja od posebnog značaja za napredak u pristupnim pregovorima.

