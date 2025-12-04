Kojčić: Cilj izjave hrvatskog ministra Anušića je da se zaustavi pristupanje Srbije Evropskoj uniji

Politički filozof Dragoljub Kojčić ocenio je danas da je cilj izjave hrvatskog ministra odbrane Ivana Anušića da se zaustavi pristupanje Srbije Evropskoj uniji, jer Hrvatska samo ima strah od toga zato što je njena jedina prednost u odnosu na Srbiju to što je član EU.

Kojčić je za Tanjug rekao, komentarišući izjavu ministra Anušića da će Hrvatska Srbiji zadati "vrlo konkretan i jak udarac" i da je spremna da blokira Srbiji ulazak u EU "ukoliko ne reši pitanje nestalih", da to predstavlja žalosnu stranu hrvatske politike i pokazuje da Hrvatska nije zrela da bude član EU, počevši od toga da nije ispunila osnovni krterijum - poštovanje građana koji su u toj državi.

Napomenuo je da je ministar Anušić dao svoju izjavu u specifičnom trenutku kada je Srbija u očiglednoj prednosti u odnosu na Hrvatsku po ekonomskom usponu i po svojim međunarodnim pozicijama.

"U trenutku kada je u pitanju da li će se otvoriti klaster 3 i kada članice EU kao što su Italija i Francuska apeluju da se otvori klaster 3, onda se pojavljuje Anušić da pokuša da podmetne klipove u točkove srpskom približavanju EU", naveo je on.

Kojčić smatra da je ova izjava hrvatskog ministra pokušaj da se od očiju svetske javnosti sklone događaji koji kompromituju Hrvatsku, a to je koncert Marka Perkovića Tompsona, fašizam, nasilje nad pripadnicima srpske etničke zajednice u Splitu, Vukovaru i sve slične situacije, poput one da su Srbi u etnografskom smislu spali na tri i po procenta.

Kako je naveo, i pored tih podmuklih igara, Srbija ima svoje puteve i politički pravac, kao i partnere koji u njoj prepoznaju ozbiljnog igrača u planetarnoj međunarodnoj areni.

Komentarišući kvalifikacionu košarkašku utakmicu BiH-Srbija u Sarajevu, tokom koje je deo navijača izviždao srpsku himnu "Bože pravde", a nakon toga nastavio sa sramnim skandiranjem na račun Srba, Kojčić je rekao da takva antisrpska retorika Srbe ne treba i ne može da plaši.

"Ako neko bude insistirao na tome da se promeni Dejtonski sporazum u duhu toga da se majorizuje bošnjačka većina, ovo je najgori pokazatelj kako bi izgledala Srbija", ocenio je on.

Na pitanje da li su nedavni napadi na Srbe u Hvatskoj i incidenti u Sarajevu međusobno povezani ili su samo dokaz porasta ekstremnog nacionalizma na Balkanu, Kojčić je izjavio da iako svi napadi i incidenti ne moraju da budu direktno koordinirani, postoje oni koji jesu kao što je vojna alijansa između Prištine, Tirane i Zagreba koja je formirana početkom ove godine, sa pokušajem da se to proširi na neke druge zemlje.

