Zbog jedne stvari u pasošu sigurno će vas vratiti sa granice: A ne radi se o datumu isteka roka važenja

Nedovoljan broj praznih stranica u pasošu je detalj koji može ozbiljno poremetiti putovanje jer vas iz nekih zemalja zbog toga mogu vratiti sa granice.

Mnogi putnici pažljivo proveravaju datum isteka pasoša, ali postoji još jedan, manje poznat detalj koji može ozbiljno poremetiti planove.

Osim ograničenja prtljaga i zabranjenih predmeta, važno je da pasoš ispunjava sve zahteve zemlje u koju putujete.

Jedan od tih zahteva odnosi se na broj praznih stranica - ako ih nema dovoljno, mogli biste ostati na aerodromu.

Koliko praznih stranica je potrebno?

Iako većina zna da pasoš mora važiti najmanje tri meseca nakon planiranog povratka, mnogi ne znaju da ukrcavanje na let može biti odbijen ako nema dovoljno mesta za ulazne i izlazne pečate.

Brojne zemlje, posebno u Africi, Aziji i na Bliskom istoku, zahtevaju da putnici imaju između dve i četiri prazne stranice za vize ili pečate. Neke avio-kompanije mogu zbog toga odbiti ukrcavanje.

Najstroži zahtevi:

1. Namibija - zahteva čak šest praznih stranica, jer njihov ulazni pečat zauzima skoro celu stranicu, a dodatna stranica može biti potrebna za eventualno produženje boravka.

2. Tri ili više praznih stranica zahtevaju: Bocvana, Mozambik, Zambija, Brunej, Južnoafrička Republika, Madagaskar

3. Dve prazne stranice dovoljne su za: Bahame, Kubu, Kinu, Singapur, Indiju

Na šta još treba obratiti pažnju

Pored praznih stranica, pasoš ne sme biti oštećen. To uključuje: tragove vode, plesan ili mrlje poderotine i nedostajuće stranice neslužbene oznake ili oštećen čip. Takođe, ime na avionskoj karti mora u potpunosti odgovarati imenu u pasošu. Pogrešno upisano ime ili staro prezime mogu izazvati probleme pri prijavi. Ne zaboravite da proverite i da li vam je potrebna viza ili elektronsko odobrenje putovanja (ETA), jer mnoge zemlje zahtevaju ovo pre dolaska, uz plaćanje manje naknade.

