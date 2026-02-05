SRBI, OPREZ! Rok za PLAĆANJE ove obaveze je SKRAĆEN - kašnjenje donosi PAPRENE kazne

AKTUELNO

Prijava za upis nepokretnosti je u punom jeku, ali građani i preduzetnici ne smeju zaboraviti ni porez na imovinu. Rok za uplatu akontacije za prvi kvartal 2026. ističe 18. februara za sve poreske obveznike – fizička i pravna lica, kao i preduzetnike.

Zbog državnog praznika Sretenje (15–17. februar), uplata prve rate pomerena je u skladu sa kalendarom.

Kako se plaća porez na imovinu

Porez se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka kvartala.

Akontacija prve rate jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal prethodne godine.

Ukoliko poreski organ utvrdi veći iznos obaveze, razliku treba uplatiti u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja.

Kalendar uplata poreza na imovinu za 2026.:

- rata – do 14. februara

- rata – do 15. maja

- rata – do 14. avgusta

- rata – do 14. novembra

Kamate i sankcije za kašnjenje

Zatezna kamata: 16,5%

Prekršajna kazna: 5.000 dinara za fizička lica

Neplaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza za sve koji imaju upisanu nekretninu ili zemljište.

Kako se obračunava porez

- Visina poreza zavisi od:

- Veličine imanja

- Stope poreza koju određuje lokalna samouprava

- Zone i prosečne cene kvadratnog metra na osnovu prometa nepokretnosti

Starosti objekta i eventualnih olakšica (za starija lica, poljoprivredne objekte, određene vrste zemljišta)

Veći porez na garaže u Beogradu

Prema odluci Skupštine grada Beograda, porez na imovinu u 2026. biće veći za 5–5,45%.

Najveći rast očekuje se kod garaža, jer je njihova tržišna vrednost u prethodnoj godini značajno porasla.

Poreski obveznici treba da prate rokove i uplate porez na vreme kako bi izbegli zatezne kamate i kazne.

