Vrednost bitkoina se drastično promenila: Šta se ovo dešava na tržištu?

Vrednost bitkoina na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala je za čak 6,91 odsto na 58.625,63 evra, i to prvi put posle 16 meseci.

To znači da je najpoznatija svetska kriptovaluta izgubila oko polovinu vrednosti u odnosu na vrhunac iz oktobra i prvi put pala ispod 63.000 dolara.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 77,32 milijarde evra, što je znatno više nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 14 u kategoriji "ekstremni strah", za nijansu gore u odnosu na jučerašnjih 17, što ukazuje na veoma loš tržišni sentiment.

Prema rečima stranih stručnjaka, pad bitkoina izbrisao je i takozvani "Trampov efekat". Nakon Trampove pobede u novembru 2024, kripto tržište je snažno poraslo jer je obećao deregulaciju sektora koji je ranije kritikovao.

Autor: A.A.