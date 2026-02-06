AKTUELNO

Prevencija na prvom mestu: Karavan zdravlja okupio veliki broj građana u Bajinoj Bašti (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Ministastvo zdravlja ||

Akcija Karavan zdravlja, u organizaciji Ministarstva zdravlja, održana je danas u Bajinoj Bašti, sa fokusom na prevenciju kardiovaskularnih bolesti i jačanje svesti građana o značaju redovnih preventivnih pregleda.

U sali opštine održana je edukativna i interaktivna tribina, kojoj je prisustvovao veliki broj građana. Razgovaralo se o najčešćim kardiovaskularnim oboljenjima, faktorima rizika, ali i o konkretnim merama prevencije i zdravim životnim navikama. Građani su aktivno učestvovali, postavljajući brojna pitanja i pokazujući veliko interesovanje za ovu temu.

Foto: Foto/Ministastvo zdravlja

Video: Foto/Ministastvo zdravlja

Tribinu su održali Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, i dr Snežana Plavšić iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, zajedno sa lekarima lokalnih zdravstvenih ustanova.

Video: Foto/Ministastvo zdravlja

„Cilj Karavana zdravlja je da građanima približimo značaj prevencije i da ih podstaknemo da na vreme brinu o svom zdravlju. Kardiovaskularne bolesti su i dalje vodeći uzrok obolevanja i smrtnosti, ali veliki deo rizika možemo smanjiti edukacijom, promenom navika i redovnim preventivnim pregledima“, istakao je Tasić.

Video: Foto/Ministastvo zdravlja

Nakon edukativne tribine, u Domu zdravlja Bajina Bašta organizovani su besplatni preventivni pregledi građana. Odziv je bio izuzetno veliki, a zbog interesovanja pregledi će biti nastavljeni i u narednim danima.

Video: Foto/Ministastvo zdravlja

Kako je istaknuto, Karavan zdravlja, akcija Ministarstva zdravlja,do sada je obišla više od 60 gradova i opština širom Srbije, sa ciljem da zdravstvena prevencija i stručni saveti budu dostupni što većem broju građana, direktno u njihovim lokalnim sredinama.

Autor: A.A.

#Bajina Bašta

#Ministarstvo Zdravlja

#karavan zdravlja

