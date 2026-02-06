VEK I PO HUMANITOSTI: Crveni krst Srbije proslavio 150 godina postojanja pod sloganom 'Humanost koja traje'

Crveni krst Srbije obeležio je danas veličanstven jubilej – 150 godina od osnivanja i prvih humanitarnih aktivnosti.

Osnovana 1876. godine na inicijativu dr Vladana Đorđevića, ova organizacija je kroz čitav vek i po ostala nepokolebljiv oslonac narodu u najtežim istorijskim trenucima.

Javni čas na Trgu Republike i Svečana akademija

Obeležavanje je počelo na Trgu Republike, gde su volonteri održali javni čas i demonstrirali mere oživljavanja, dok je centralni događaj bila Svečana akademija. Skupu su prisustvovali visoki državni zvaničnici, predstavnici Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, kao i brojni volonteri.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku istakavši da je Crveni krst uvek bio „most koji povezuje nadu u pomoć i osećaj sigurnosti“.

Poruke lidera: Poverenje kao temelj

Predsednik Crvenog krsta Srbije, prof. dr Dragan Radovanović, naglasio je da je u osnovi veze naroda i ove organizacije duboko poverenje.

„Izrasli smo u sastavni deo života građana, kako u ratovima, tako i u miru. Naša mreža od 183 ogranka omogućava nam da stignemo i u najudaljenije delove zemlje brzo i efikasno“, poručio je Radovanović.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, podsetila je na reči kralja Milana da je Crveni krst „najlepši deo čovečanstva“, izrazivši želju da se humanost u budućnosti pokazuje isključivo u miru.

Priznanja za heroje humanosti

Tokom akademije dodeljena su posebna priznanja institucijama i pojedincima koji su zadužili organizaciju:

Međunarodne organizacije: Priznanja su primile Jelena Stijačić (MKCK), Maria Kristensen (MFCK) i Mercedes Babe Romero (Stalna komisija).

Istaknuti volonteri: Danica Šmic, prof. dr Boriša Vuković, Živojin Jokanović i primarijus dr Biserka Obradović.

Država Srbija: Posebno priznanje dodeljeno je Republici Srbiji za trajnu podršku i doprinos misiji.

Pogled u budućnost

Predstavnice međunarodnih tela, Kejt Forbs i Mirjana Špoljarić Eger, pohvalile su lidersku ulogu srpskog Crvenog krsta, naglasivši da organizacija ostaje vođena istom hrabrošću kao i 1876. godine.

Jubilej će se tokom cele godine obeležavati aktivnostima širom Srbije, u svim gradovima i opštinama, uz podršku Vlade Republike Srbije.

Autor: Dalibor Stankov