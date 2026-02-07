AKTUELNO

Društvo

PONESITE KIŠOBRANE! Danas stiže naoblačenje, a evo kolika će temperatura biti

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

U Srbiji će biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama uz provejavanje slabog snega, a samo će od sredine dana na jugu zemlje biti suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), vetar će biti slab, na istoku i umeren, severozapadni i zapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 1 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 9 do 12, na krajnjem jugu oko 14 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom uz slab severozapadni vetar, s najnižom temperaturom oko 6, a najvišom dnevnom oko 10 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 14. februara, u nedelju se očekuje pretežno oblačno vreme, ujutro i pre podne tek ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama sa slabim snegom.

Posle podne će biti suvo uz delimično razvedravanje, a početkom sledeće sedmice u košavskom području očekuje se uspostavljanje i jačanje jugoistočnog vetra, koji će ponovo dostizati i olujne udare.

U ponedeljak će biti umereno oblačno, na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku zemlje oblačno, mestimično sa kišom, dok se sneg, osim na planinama, uveče i tokom noći očekuje i u Timočkoj Krajini uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

Do kraja perioda se očekuju česta prolazna naoblačenja sa kišom.

Na planinama, a u Timočkoj Krajini još samo u utorak, povremeno će padati sneg.

Autor: Jovana Nerić

#Kiša

#Oblačno

#Vremenska prognoza

#kišobran

#naoblačenje

POVEZANE VESTI

Društvo

STIŽE PRAVO ZIMSKO VREME! Danas kiša, a pojedini krajevi se bude pod snegom: RHMZ izdao novu prognozu do kraja sedmice!

Društvo

U NEDELJU NAM STIŽE OPASNA POJAVA: Ristić najavljuje sneg i ledeni talas: Biće duži od prethodnog, a počinje ovog datuma - detaljna prognoza

Društvo

PROLEĆE USRED ZIME! Sunčano i čak do 16 stepeni, a onda VREMENSKI OBRT!

Društvo

Danas promenljivo oblačno i toplo vreme! Od sredine dana mestimično i kratkotrajna kiša!

Društvo

U Srbiji danas umereno oblačno, mestimično sa kišom i temperaturom do 10 stepeni

Društvo

Danas kiša i pljuskovi, a onda nam stiže novo zahlađenje! RHMZ najavio i sneg, evo šta nas čeka do kraja nedelje