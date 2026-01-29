U NEDELJU NAM STIŽE OPASNA POJAVA: Ristić najavljuje sneg i ledeni talas: Biće duži od prethodnog, a počinje ovog datuma - detaljna prognoza

U Srbiji danas na severu Vojvodine oblačno sa slabom kišom. Tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, a samo će na krajnjem jugu zemlje posle podne i uveče, a tokom noći i na jugozapadu biti oblačno sa slabom kišom.

Vetar u skretanju na slab do umeren severozapadni, a samo će još tokom jutra na jugu Banata i u donjem Podunavlju duvati umeren i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od jedan do sedam stepeni, najviša dnevna od 11 do 16, na istoku zemlje oko osam stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Opet košava

- Od petka hladnije, najviša dnevna temperatura u većini mesta od tri do sedam stepeni, a od ponedeljka se očekuju i slabi jutarnji mrazevi. Tokom dana umereno i potpuno oblačno, mestimično s kišom, u planinskim predelima sa snegom koji se u nedelju i ponedeljak očekuje i u nižim predelima južne, a posebno istočne Srbije uz osetno hladnije vreme. Jugoistočni vetar će od nedelje biti u pojačanju pa se početkom sledeće sedmice na jugu Banata ponovo očekuju olujni udare košave.

Duva košava

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da će do kraja meseca biti promenljivo vreme.

Sredinom meseca novo zahlađenje

- Posle ovog otopljenja krajem nedelje stiže novi pad temperature i prodor hladnog vazduha sa istoka Evrope poznatiji kao "zver sa istoka". Mogući su jutarnji mrazevi i dnevna temperatura će biti malo ispod nule. Padaće sneg u brdsko-planinskim centralnim i južnim predelima, ali i nižim, a po koja pahulja je moguća i u Beogradu. Početak februara odnosno oko 3. ili 4. stiže novo otopljenje, ali sa jakim jugoistočnim vetrom, kišom i oblacima. Temperature kao sada ponovo lokalno mogu ići preko 10 stepeni.

Prema njegovoj najavi promena vremena i jače zahlađenje moguće je u drugoj dekadi februara.

- Posle 11, 12. februara vraća se zimsko vreme sa snegom i formiranjem snežnog pokrivača pa će temperature sredinom meseca maksimalno biti oko nule, a procene su da će jutarnje ili od -7 do -2, dok će maksimalna biti od -3 do 3, dakle, biće i ledenih dana. Ukoliko se formira snežni pokrivač temperature mogu biti i niže. Ovaj hladniji period bi mogao da traje desetak dana s tim što bi krajem meseca moglo ponovo da otopli. Svakako treba biti na oprezu - zaključuje Ristić.

Autor: D.Bošković