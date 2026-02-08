Istraživali smo - evo koliko je u Srbiji zaista zavisnika od igara na sreću

Donosimo vam precizne podatke koji do sada nisu stizali u javnost.

U proteklim godinama, domaća javnost je bombardovana neistinitim tvrdnjama o naglom porastu broja zavisnika od igara na sreću, u nekim medijima brojke idu čak i do nekoliko stotina hiljada.

Zato smo odgovor na ovo pitanje zatražili od medicinskih stručnjaka, odnosno ljudi koji se na dnevnom nivou bave ovim problemom ali i od nadležnih institucija.

Na osnovu podataka medicinskih stručnjaka i nadležnih ustanova, godišnje se zbog problema zavisnosti od igara na sreću relevantnoj zdravstvenoj ustanovi obrati oko 240 osoba od čega 80% svih lica koja se jave na lečenje su muškarci. Kada se ova brojka uporedi sa čitavom punoletnom populacijom Srbije, dobijemo udeo od 0.02%, što je višestruko manje od evropskog proseka od oko 1.5% stanovništva.

Ovo je podatak koji nam govori dve važne stvari:

• Navedena brojka je nešto što se mora ozbiljno shvatiti

• Reč je o cifri i preko 300 puta manjoj od često javnosti predstavljanih, netačnih brojki.

Razvoj online poslovanja u ovoj industriji doveo je do porasta broja osoba koji se javljaju nadležnim zdravstvenim institucijama. Međutim brojke od nekoliko stotina hiljada koje se pojavljuju, i to najčešće u dva medija, ne odgovaraju istini.

Šta predviđa novi Zakon o igrama na sreću?

Nove zakonske odredbe čija je primena započela prošle godine , propisuju da je za online klađenje zakonom propisan i jasno uspostavljen sistem registracije i verifikacije igrača, pa je uključivanje maloletnika u onlajn igre na sreću kod licenciranih priređivača praktično onemogućeno. Priređivači su bili u obavezi da implementiraju u zaštitne mehanizme samoisključenja i samoograničenja, koji omogućavaju korisnicima da preuzmu aktivnu ulogu u kontroli sopstvenog ponašanja. Takođe, intenzivirane su kontrole od strane nadležnih prema kompanijama u ovoj delatnosti.

Medicinski stručnjaci su istakli da je važno da se redovno primenjuju mere prevencije kao i da je potrebno raditi na podizanju svesti o rizicima bolesti zavisnosti. Posebno je istaknut kao dobar primer projekat prevencije „Moguće je prekinuti“ koje sprovodi Udruženje priređivača igara na sreću Srbije (UPIS). Navedeno je da je ovaj projekat značajno doprineo podizanju svesti o rizicima od bolesti zavisnosti od igara na sreću i važnosti prevencije u suzbijanju ovih društvenih pojava.

Autor: A.A.