Upozorenje za one koji planiraju autom put kroz Makedoniju: Ovo morate da znate, važi od 1. februara

Od 1. februara u Severnoj Makedoniji je u funkciji novi sistem video-nadzora, poznat kao "Bezbedan grad“ (Safe city). Kamere su već postavljene na većini magistralnih puteva i na svim auto-putevima - uključujući i autoput ka prelazu Bogorodica-Evzoni, pa svi koji planiraju kroz Makedoniju treba ovo da iaju na umu, navodi Grčka info.

Šta kamere beleže

Kamere automatski registruju različite saobraćajne prekršaje među kojima su:

• prekoračenje dozvoljene brzine

• preticanje tamo gde to nije dozvoljeno

• vožnja u suprotnom smeru

• nepropisan prolazak kroz raskrsnice

• ostali prekršaji predviđeni Zakonom o bezbednosti saobraćaja

Sistem radi potpuno digitalno, bez potrebe da policijske patrole budu stalno prisutne na putu.

Vozači koji prekorače dozvoljenu brzinu evidentiranu kamerama mogu očekivati da kazne budu naplaćene već na graničnom prelazu.

Visina kazne zavisi od stepena prekoračenja brzine.

• za prekoračenje do 20 km/h iznad dozvoljene brzine kazna iznosi 20 evra

• za prekoračenje od 20 do 30 km/h kazna je 45 evra

• za prekoračenje od 30 do 50 km/h kazna dostiže čak 300 evra

Postoji tolerancija koju kamere uzimaju u obzir, u zavisnosti od ograničenja brzine:

• na putevima gde je ograničenje do 50 km/h, tolerancija je 6 km/h (npr. pri ograničenju 50 km/h, brzina do 56 km/h se ne registruje kao prekršaj)

• kod ograničenja 50–80 km/h, tolerancija iznosi 9 km/h (npr. pri ograničenju 80 km/h, brzina do 88 km/h se ne sankcioniše)

• na deonicama sa ograničenjem 90–120 km/h, tolerancija je 12 km/h (npr. vožnja 131 km/h pri ograničenju 120 km/h ne beleži se kao prekršaj)

Posebno važno pitanje za vozače iz Srbije i drugih zemalja regiona jeste kako se ovaj sistem odnosi prema vozilima sa stranom registracijom.

Prema izjavama nadležnih, ni strana vozila neće biti izuzeta. Sistem prepoznaje strane registarske tablice i prekršaji se automatski vezuju za vlasnike tih vozila.

Šta to znači za vozače u praksi

Za sve koji prolaze kroz Severnu Makedoniju, to u praksi znači sledeće:

• poštovanje saobraćajnih propisa postaje još važnije

• prekršaji se beleže automatski, bez zaustavljanja na putu

• strani vozači nisu „nevidljivi“ za sistem

• neplaćene kazne mogu napraviti problem prilikom sledećeg ulaska u zemlju

Sistem „Bezbedan grad“ uveden je sa ciljem da se smanji broj saobraćajnih nezgoda i stradalih na putevima.

Vozačima se savetuje da voze bezbedno, poštuju propisana ograničenja brzine i time zaštite i sebe i druge učesnike u saobraćaju.

U slučaju da ste kažnjeni

Ako budete kažnjeni, policija će vas na graničnom prelazu obavestiti da imate prekršaj za plaćanje i da sa tim vozilom nećete moći ponovo da uđete u zemlju dok kazna ne bude izmirena. Konkretno, ukoliko kaznu ne platite odmah ili u roku od 8 dana, prilikom sledećeg ulaska u zemlju (na primer, kada se vraćate iz Grčke) može vam biti zabranjen ulaz dok kazna ne bude plaćena.

Kao strani državljanin, zakon ne dozvoljava da vam se zabrani izlazak iz zemlje, ali ulazak može biti uskraćen dok se dug ne izmiri, pa imajte to u vidu.

Kazna se umanjuje za 50% ako se plati u roku od 8 dana.

Vozačima se posebno skreće pažnja na deonicu u pravcu ka Grčkoj, gde su na pojedinim mestima, naročito na oštrim krivinama, uvedena ograničenja brzine od 70 km/h, kao i neposredno ispred samog tunela. Na ostalim delovima puta ograničenja se uglavnom kreću u rasponu od 90 do 130 km/h.

U povratku iz Grčke saobraćaj se odvija novim autoputem, gde je na većini deonica propisano minimalno ograničenje od 100 km/h, uz dodatno upozorenje vozačima da obrate pažnju na zonu kod benzinske pumpe u mestu Gradsko, ispred Velesa.

U pravcu ka Srbiji, na teritoriji Makedonije, na pojedinim deonicama ne postoji klasična izlazna granična kontrola, izuzev graničnog prelaza Tabanovce. Ipak, u slučaju evidentiranog prekršaja, policijske službe imaju uvid u podatke o neplaćenim kaznama.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/