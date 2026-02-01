KRAJ BUGARSKOG LEVA: Od danas u komšiluku važi samo evro! Ako krećete na put, ovo morate da znate – jedna stvar je strogo zabranjena!

Od danas, 1. februara 2026. godine, Bugarska je i zvanično "penzionisala" svoju nacionalnu valutu. Bugarski lev odlazi u istoriju, a evro postaje jedino sredstvo plaćanja, saopštilo je Ministarstvo finansija ove zemlje.

Trgovci više ne primaju leve – kusur isključivo u evrima!

Iako je Bugarska ušla u evrozonu 1. januara, mesec dana je važio prelazni period. Međutim, od jutros su pravila stroga:

Nema više plaćanja u levima: Trgovci su od danas zakonski oslobođeni obaveze da primaju staru valutu.

Kusur samo u evrima: Čak i ako ste imali poslednje leve, trgovac je dužan da vam vrati isključivo evre.

Cene ostaju dvojne: Kako bi se sprečilo "divljanje" cena i spekulacije, sve cene u prodavnicama moraju biti istaknute i u levima i u evrima sve do 8. avgusta 2026. godine.

Šta da radite ako vam je ostalo leva u džepu?

Ako ste se vratili sa zimovanja i ostalo vam je starog novca, bez panike. Zamena je moguća, ali uz određene rokove:

Banke i pošte: Besplatna zamena leva u evre vrši se do 30. juna 2026. godine.

Nacionalna banka Bugarske (BNB): Nakon juna, jedino mesto za zamenu biće Centralna banka, koja će to raditi besplatno i neograničeno, bez krajnjeg roka.

Bugarska je uvođenjem evra postala 21. članica evrozone, tačno 19 godina nakon što je postala deo Evropske unije. Stručnjaci savetuju turiste iz Srbije da pre prelaska granice obezbede sitne evre, jer bi na pumpama i u manjim mestima moglo biti zastoja dok se svi ne naviknu na novi sistem.

