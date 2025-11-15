ZARAZNA BOLEST ŠIRI SE U DRŽAVI U KOJU SRBI ČESTO PUTUJU: Ako planirate put u ovu zemlju za vreme praznika, morate da znate ova PRAVILA

Ko planira put u Češku, trebalo bi ne samo da zameni svoju valutu u njihove krune krune, već i da ponese vlažne maramice. Prag, Srednja Češka i Karlovarske oblasti suočavaju se sa masovnim obolevanjem od hepatitisa A. Nacionalna zdravstvena služba prijavila je 28 smrtnih slučajeva i 2.375 zaraženih ove godine. Sada prvi skijaški centar u Krušnim gorama upozorava posetioce da se pridržavaju higijenskih pravila.

Upozorenja će mnoge turiste podsetiti na ono za vreme pandemije korona virusa.

- Na kvakama, korpama u prodavnicama i toaletima vrebaju virusi - navodi skijalište Boži Dar.

Upozorenje važi i za jednodnevne posetioce

To znači da su i turisti koji dolaze samo da natoče gorivo ili obave kupovinu takođe izloženi riziku. Skijaši tokom zimske sezone treba dobro da paze na ono što dodiruju. Prema podacima Karlovarskog okruga, posebno je pogođena oblast Sokolov.

O situaciji obaveštena i EU

Državna zdravstvena služba Republike Češke obavestila je ostale članice EU o izbijanju zaraze preko Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti.

- Opasnost za stanovništvo u Saksoniji trenutno ne postoji - rekao je portparol ministarke zdravlja Saksonije Petre Keping.



- Češke objave u medijima ukazuju na to da se infekcija prenosi prvenstveno preko prljavih ruku, a izvori zaraze su uglavnom ljudi bez stalnog smeštaja, osobe koje žive u lošim higijenskim uslovima ili korisnici droga. Širenju u ostatku populacije doprinosi veoma nizak obuhvat vakcinacijom - navode iz Ministarstva zdravlja.

Veliki broj obolelih i u Pragu

Prema podacima Državnog zdravstvenog instituta u Češkoj, 78 odsto obolelih je završilo u bolnici, uključujući i decu uzrasta od 5 do 9 godina (185 slučajeva).

Turisti koji planiraju vikend u Pragu treba da budu oprezni: glavni grad je takođe ozbiljno pogođen – 1010 slučajeva (stanje 2. novembar). Gradske vlasti su postavile dodatne dozatore za dezinfekciju, a držači u tramvajima, metrou i autobusima češće se dezinfikuju.

Autor: D.Bošković