'Bolje da se taktički povučem' Lovac Ivan ostao u šoku kad je kod Babušnice video SVEŽE TRAGOVE u snegu

Dugogodišnji lovac ostao je u šoku kad je na jugoistoku Srbije naleteo na tragove velikog čopora vukova!

Ivan Živković objavio je na svom profilu na društvenoj mreži snimak na kome se navodno vide sveži tragovi vukova u snegu. Snimak je prema njegovim rečima zabeležen nedaleko od Babušnice.

- Ogroman čopor, sedam-osam komada, bolje da se taktički povučem - kaže kroz smeh Ivan.

Lovac navodi da su na istom potezu pre nekoliko dana nastradala tri lovačka psa.

- Tragovi su stari možda dva-tri sata najviše - rekao je Ivan i dodao da je video kad se više jedinki vukova skupilo i formiralo kolonu.

Snimak je izazvao lavinu komenatra, pojedini korisnici smatraju da se na snimku ne vide tragovi vuka, a drugi pak tvrde je Ivan naleteo na čopor u sezoni parenja.

