AMSS: Zadržavanja samo za teretnjake na izlazu na Batrovcima, oprez zbog guste magle

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju samo na izlazu na Batrovcima, i to tri sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Na putevima u Mačvi, Sremu, Podrinju, Banatu i na širem području Beograda gusta magla otežava vožnju, a slično je na putevima u Podunavlju, pored Save, Tamiša, Kolubare, ima je na području Smederevske palanke, Požege, ali je prisutna i na gotovo svim putnim pravcima pored reka kotlina i planinskih prevoja.

Iz AMSS-a ukazuju da treba obratiti pažnju na svetla sa kojim se vozi, isključiti automatski režim jer tada zadnja poziciona svetla nisu uključena, koristiti kratka svetla, a kad se vidljivost smanji ispod stotinak metara, uključiti i dodatna svetla za maglu.

Autor: A.A.