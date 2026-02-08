Patrijarh Porfirije: Svi smo pozvani da živimo u smirenju i da se borimo protiv oholosti

Patrijarh srpski Porfirije služio je danas liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru i tom prilikom istakao da smo svi pozvani da živimo u smirenju i pokajanju, kao i da se borimo protiv oholosti i arogancije u sebi.

"Ma koliko se otuđili od Boga i od sebe uvek ostaje činjenica da smo stvoreni po slici i prilici Božjoj i da nikada u sebi ne možemo ugasiti nostalgiju i potrebu za punoćom, a ta punoća se nalazi uvek u Bogu. Stoga je svako od nas pozvan da živi u smirenju i pokajanju, ali istovremeno i da se bori protiv oholosti i arogancije u sebi. Budimo milosrdni i uvek spremni ne samo da grlimo one koji nam dolaze u susret i traže naš zagrljaj, nego da i mi činimo poput milostivog oca, koji je čak i izvan svog doma išao u susret odbeglom sinu i otvorene duše i raširenog srca ga čekao", rekao je patrijarh tumačeći sadržaj, cilj i poruku jevanđeljske priče o bludnom sinu.

Patrijarh Porfirije je istakao da to delo spada u jedno od najboljih i najlepših literarnih dela ljudske književnosti uopšte.

"U ovoj jevanđeljskoj priči imamo tri ličnosti: oca i dva sina. Jedan, stariji sin, jeste neko ko je neprestano poslušan ocu, živi u skladu sa očevom voljom, čini sve što otac od njega traži. Imamo i mlađeg sina koji buntuje protiv oca, hoće svoje, hoće da započne samostalan život daleko od očevog doma. Naravno, poznat nam je i jedan i drugi model života. Štaviše, često i u sebi prepoznajemo čas jednog, čas drugog sina. Ponekad smo poslušni svojim roditeljima, ponekad bismo hteli po svom. Ako ovu priču razumemo u duhovnom smislu te reči, pod ocem prepoznajemo Boga, a kod dva sina vidimo dva različita modela ponašanja nas ljudi, vidimo da smo u odnosu na Boga ponekad stariji sin, a ponekad mlađi sin", objasnio je on.

Patrijarhu SPC su sasluživali vikarni episkop jenopoljski Nikon, protojereji Nenad Jovanović, Dragan Šovljanski, Ivan Štrbački i Branislav Kličković, kao i jereji Dalibor Stojadinović i Nemanja Kalem, protođakoni Dragan Radić, Radomir Vrućinić i Mladen Kovačević i đakon Vasilije Perić.

Autor: Marija Radić