AKTUELNO

Društvo

Naknada za plaćanje na rate: Evo koliko vam se skida sa računa svaki put kad nešto odloženo kupite

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

U Narodnoj banci Srbije naglašavaju da oni ne vodi posebnu evidenciju o ovoj naknadi, ali su tarife banaka javno dostupne.

Krajem januara korisnici kreditnih kartica obavešteni su o uvođenju naknade za plaćanje kupovine na rate, koja iznosi pet odsto po transakciji, uz minimalni iznos od 500 dinara, a koja se primenjuje od 1. septembra 2025. godine.

To praktično znači da je tokom prethodnih meseci ova naknada već bila naplaćivana, iako deo korisnika možda nije bio svestan dodatnog troška. U obaveštenju jedne od banaka navodi se da će, u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije, naknada za prvi mesec korišćenja plaćanja na rate biti stornirana.

Ističe se da Narodna banka Srbije nije zahtevala obavezno storniranje ove naknade, već da je reč o nadzornim preporukama i supervizorskim aktivnostima.

- Naknada za plaćanje na rate je odluka banke, a ne kartičnih kuća, i odnosi se na kartice ugovorene zaključno sa 31. avgustom 2025., jer u starijim ugovorima ta naknada nije bila predviđena. Banke su korisnike morale da informišu o naknadi kroz prvi izvod po kartici, pa je deo korisnika već ovu naknadu platio - kažu u Centralnoj banci.

U Narodnoj banci Srbije navode da ne vode posebnu evidenciju o ovoj vrsti naknade, ali podsećaju da su tarifnici banaka javno dostupni. Takođe, postoje banke koje ovu naknadu ne naplaćuju za određene kartice, a sve češće je dostupna i mogućnost plaćanja na rate putem debitnih kartica

Autor: D.Bošković

#kartica

#kupovina

#rata

#skidanje

POVEZANE VESTI

Društvo

Narodna banka Srbije: Devizne rezerve su dovoljne da bi mogao da se kupi NIS

Horoskop

BEŽITE OD NjIH AKO VAM TREBA UTEHA: Vodolije su najhladniji znak horoskopa, a na ovoj crnoj listi su još dva imena!

Društvo

BANKOMAT VAM SKINUO SA RAČUNA, ALI VAM NIJE ISPLATIO PARE: Evo šta da radite kada vam se to dogodi, morate brzo da reagujete

Politika

E za ovo vam je stvarno Vučić kriv: I jasno je da zbog napretka Srbije na svaki način pokušavate da srušite Vučića!

Društvo

Za 112 sati rada zaradila više od 3.000 evra: Konobarica otkrila koliko se može zaraditi u ugostiteljstvu

Politika

FILIPOVIĆ ZA PINK: Srbija treba da vodi računa o sebi i da vodi svoju politiku (VIDEO)