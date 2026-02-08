Naknada za plaćanje na rate: Evo koliko vam se skida sa računa svaki put kad nešto odloženo kupite

U Narodnoj banci Srbije naglašavaju da oni ne vodi posebnu evidenciju o ovoj naknadi, ali su tarife banaka javno dostupne.

Krajem januara korisnici kreditnih kartica obavešteni su o uvođenju naknade za plaćanje kupovine na rate, koja iznosi pet odsto po transakciji, uz minimalni iznos od 500 dinara, a koja se primenjuje od 1. septembra 2025. godine.

To praktično znači da je tokom prethodnih meseci ova naknada već bila naplaćivana, iako deo korisnika možda nije bio svestan dodatnog troška. U obaveštenju jedne od banaka navodi se da će, u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije, naknada za prvi mesec korišćenja plaćanja na rate biti stornirana.

Ističe se da Narodna banka Srbije nije zahtevala obavezno storniranje ove naknade, već da je reč o nadzornim preporukama i supervizorskim aktivnostima.

- Naknada za plaćanje na rate je odluka banke, a ne kartičnih kuća, i odnosi se na kartice ugovorene zaključno sa 31. avgustom 2025., jer u starijim ugovorima ta naknada nije bila predviđena. Banke su korisnike morale da informišu o naknadi kroz prvi izvod po kartici, pa je deo korisnika već ovu naknadu platio - kažu u Centralnoj banci.

U Narodnoj banci Srbije navode da ne vode posebnu evidenciju o ovoj vrsti naknade, ali podsećaju da su tarifnici banaka javno dostupni. Takođe, postoje banke koje ovu naknadu ne naplaćuju za određene kartice, a sve češće je dostupna i mogućnost plaćanja na rate putem debitnih kartica

Autor: D.Bošković