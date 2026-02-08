AKTUELNO

Društvo

BAJKOVIT PRIZOR U ŠUMAMA KOD IVANJICE! Lovci krenuli na divlje svinje, a onda su im ONE izletele pred oči (VIDEO)

Izvor: RINA, Foto: RINA ||

Lovci iz sela Maskova kod Ivanjice tokom lova naišli su na redak i dirljiv prizor – dve srne i srndaća u punom trku kroz šumu. Snimak oduševio javnost

Nesvakidašnji prizor zabeležen je u ivanjičkom kraju kada su lovci iz sela Maskova, tokom redovne potrage za divljom svinjom za koju je trenutno otvorena sezona lova, naišli na prizor koji ih je naterao da zastanu i izvade mobilne telefone.

- Umesto divljači koju smo pratili, pred nama su se pojavile dve srne i jedan srndać koji su u punom trku preskakali šumske proplanke i nestajali među drvećem. Kratki susret sa ovim prelepim životinjama, zabeležili smo telefonom. Srne su inače vrlo oprezne i retko prilaze ljudima, tako da je velika sreća što su vam se pojavile na nekoliko metara. Taj trenutak kada zastaneš, a one lagano ili u galopu prođu kroz šumu - kazao je za RINU lovac Rade autor ovog snimka.

Kako je on naveo , prizor je bio izuzetno redak i upečatljiv, jer su se životinje zadržale dovoljno dugo da se jasno vide u pokretu, bez straha i naglog bežanja. Snimak je nastao u dubini šumskog područja, daleko od naseljenih mesta.


Lovci ističu da su ovakvi momenti podsetnik koliko je priroda ivanjičkog kraja očuvana i bogata divljači, kao i da susreti ove vrste nisu česti u toku samog lova.

Autor: D.Bošković

#Ivanjica

#Lovci

#SRNE

#divlje svinje

POVEZANE VESTI

Extra

Naučnici spustili kameru na 250 metara dubine i snimili džinovskog monstruma: Prizor ih je zaprepastio (VIDEO)

Zadruga

Ovaj prizor topi svačije srce: Milica ugostila Snupija, on se zalepio za njen trudnički stomak! (VIDEO)

Domaći

Jovana Jeremić uputila emotivne reči ocu: Nije mogao da se pojavi na Leinom rođendanu, ali su sad sve nadomestili

Hronika

TRI GODINE SILOVAO ROĐAKU! Zastrašujući detalji obljube kod Ivanjice: Predatoru preti ROBIJA

Domaći

EMOTIVNO OPRAŠTANJE ANELI I JANJUŠA: Bivši par na ivici suza, ovo je sadržaj tajne poruke! (VIDEO)

Extra

Meteorit pao u Mednu kod Mrkonjić Grada: Komadi svemira leže po livadama i šumama (VIDEO)