STIŽE NAGLI PREOKRET: Od prolećnih 10 stepeni do snega i olujne košave – evo šta nas čeka do 16. februara

Srbiju danas očekuje drastična promena vremena. Iako će temperature u prvom delu dana u nekim mestima dostići i 10 stepeni, popodne donosi olujne udare vetra, drastičan pad temperature i sneg koji će se tokom noći proširiti na veći deo zemlje.

Danas: Od guste magle do olujne košave

Jutro u većini regiona protiče u znaku niske oblačnosti i guste magle, koja mestimično smanjuje vidljivost na manje od 200 metara. Ipak, od sredine dana nastupa potpuna promena situacije.

Počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar, prvo u donjem Podunavlju, a zatim i u ostatku košavskog područja. Najkritičnije će biti na jugu Banata i u Braničevu, gde će udari košave imati olujnu jačinu. Iako će se najviša dnevna temperatura kretati od 3 do 10 stepeni, ona će u drugom delu dana biti u osetnom padu.

Sneg prvo u istočnoj Srbiji, pa u ostatku zemlje

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg. Sa padom temperature, kiša će najpre preći u sneg na području Timočke i Negotinske Krajine, gde se očekuje formiranje snežnog pokrivača od 5 do 10 cm.

Tokom noći između ponedeljka i utorka, sneg se očekuje i u nižim predelima ostatka Srbije, uz lokalno formiranje manjeg snežnog pokrivača.

Šta čeka Beograd?



U glavnom gradu se nakon maglovitog jutra očekuje naoblačenje uz naglo jačanje košave. Subjektivni osećaj hladnoće biće znatno veći nego što to pokazuje termometar (maksimalno oko 9 stepeni). Krajem dana i tokom noći, u pojedinim delovima Beograda mogući su susnežica i sneg uz formiranje tankog, neujednačenog pokrivača od 1-2 cm.

Vremenska klackalica: Sledeće nedelje i do 17 stepeni

Narednih sedam dana obeležiće velike oscilacije:

Utorak: Ujutro sneg, popodne prestanak padavina uz kratkotrajnu kišu i jaku košavu.

Sreda i četvrtak: Nagli porast temperature! Očekuju se prolećni maksimumi od 12 do 17 stepeni, uz dalji uticaj pojačanog vetra.

Od petka: Ponovni pad temperature, povremeno sa kišom, dok će se na planinama zadržati sneg.

Nakon 15. februara: Ponovni uslovi za sneg i u nižim predelima, pre svega u centralnoj i južnoj Srbiji.

Vozačima se savetuje oprez zbog klizavih kolovoza i smanjene vidljivosti, dok se hroničnim bolesnicima preporučuje oprez zbog naglih promena atmosferskog pritiska i temperature.

Autor: Dalibor Stankov