Nije kvar, a ni nezgoda, ali ne možete dalje! Rešena misterija tunela Bancarevo, u 13h se zatvara i OVAJ TUNEL

Na društvenim mrežama objavljeno je danas kako su vozači zaustavljeni iz oba smera ispred tunela Bancarevo u Srbiji, te da odatle ne mogu ni makac dalje. Međutim, kako saznajemo, ovo nije jedini tunel u kom se danas očekuju izmene i zatvaranja za saobraćaj.

"Tunel Bancarevo zatvoren u oba smera iz nepoznatog razloga", piše Instagram stranica "192_rs".

Sneg već veje u ovom delu Srbije, evo kada se očekuje i u ostalim! Od ovog dana preokret kakav niste očekivali

Sneg već veje u ovom delu Srbije, evo kada se očekuje i u ostalim! Od ovog dana preokret kakav niste očekivali



Međutim, da se ne radi ni o kakvom misterioznom činu, već da je zatvaranje unapred planirano, iz "Puteva Srbije" obavestili su građane još pre dva dana.

"Putevi Srbije vas obaveštavaju da će 09.02.2026. godine doći do ispitivanja funkcionalnosti i provere sprovedenih mera zaštite od požara i privremene obustave saobraćaja u trajanju od po 30 minuta u tunelima "Bancarevo" i "Sarlah" u oba smera i to:

- u tunelu Bancarevo od 10 do 10.30

- u tunelu Sarlah 13 do 13.30 časova.



Obustava saobraćaja biće realizovana uz asistenciju saobraćajne policije", piše u nedavnom saopštenju Puteva Srbije.

Autor: S.M.