AKTUELNO

Društvo

Nije kvar, a ni nezgoda, ali ne možete dalje! Rešena misterija tunela Bancarevo, u 13h se zatvara i OVAJ TUNEL

Izvor: Pink.rs/Tele, Foto: Tanjug/Branko Lukić ||

Na društvenim mrežama objavljeno je danas kako su vozači zaustavljeni iz oba smera ispred tunela Bancarevo u Srbiji, te da odatle ne mogu ni makac dalje. Međutim, kako saznajemo, ovo nije jedini tunel u kom se danas očekuju izmene i zatvaranja za saobraćaj.

"Tunel Bancarevo zatvoren u oba smera iz nepoznatog razloga", piše Instagram stranica "192_rs".

Sneg već veje u ovom delu Srbije, evo kada se očekuje i u ostalim! Od ovog dana preokret kakav niste očekivali
Sneg već veje u ovom delu Srbije, evo kada se očekuje i u ostalim! Od ovog dana preokret kakav niste očekivali


Međutim, da se ne radi ni o kakvom misterioznom činu, već da je zatvaranje unapred planirano, iz "Puteva Srbije" obavestili su građane još pre dva dana.

"Putevi Srbije vas obaveštavaju da će 09.02.2026. godine doći do ispitivanja funkcionalnosti i provere sprovedenih mera zaštite od požara i privremene obustave saobraćaja u trajanju od po 30 minuta u tunelima "Bancarevo" i "Sarlah" u oba smera i to:

- u tunelu Bancarevo od 10 do 10.30

- u tunelu Sarlah 13 do 13.30 časova.

Obustava saobraćaja biće realizovana uz asistenciju saobraćajne policije", piše u nedavnom saopštenju Puteva Srbije.

Autor: S.M.

#Banarev

#Kvar

#Misterija

#Tunel

#nezgoda

POVEZANE VESTI

Košarka

Podatak za nevericu u Denveru: Jokiću se ovo nije dogodilo na 15 utakmica zaredom, ali jeste s Memfisom

Zadruga

ŽURKA JE ODRADILA SVOJE! U 'Eliti' niko ni da mrdne, Veliki šef nije uspeo u svojoj nameri! (VIDEO)

Hronika

ON JE OSTAO NAJVEĆA MISTERIJA ZEMUNSKOG KLANA! Surovi ubica Nino je i danas na Interpolovoj poternici - I dalje se ne zna gde je (FOTO)

Domaći

Vilu na Dedinju prepisala bivšem nakon razvod: Bila je žena fubalera, pa se udala za moćnika, a sada se skinula i zapalila društvene mreže (FOTO)

Hronika

'Njihov auto je stajao na deponiji...' Misterija još nije rešena, a da li će ovaj potez tužilaštva dati odgovor (FOTO)

Politika

Blokaderi sami priznali: U Srbiji se ne živi teško! Radne na crni petak prepune, narod ima novca! Očajni na max!