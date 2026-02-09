Meridian Fondacija obezbedila ključni uređaj za energetski racionalniji rad Zavoda – evo i kako izgleda (VIDEO)

Poboljšanjem infrastrukture ostvaruju se ekološke i društvene koristi, važni za industrijske oblasti poput Pančeva

Zavod za javno zdravlje u Pančevu nedavno je dobio značajnu podršku za unapređenje rada svojih hemijskih i mikrobioloških laboratorija, koje svakodnevno kontrolišu ispravnost vode, vazduha i namirnica u južnom Banatu.

Zahvaljujući donaciji Meridian Fondacije, Zavod je obezbedio savremeni aparat za optimizaciju potrošnje aktivne električne energije — ključni uređaj koji će omogućiti efikasniji, stabilniji i energetski racionalniji rad laboratorija, poznatih po visokim standardima i velikom obimu analiza.

Direktorka Zavoda, Prim. Dr. Ljiljana Lazić, ističe da je ova podrška stigla u pravom trenutku. Prema njenim rečima, laboratorije Zavoda troše značajne količine energije zbog kontinuiranog rada aparature, a modernizacija opreme omogućiće značajne uštede:

“Želela bih da zahvalim Meridian fondaciji na pomoći koju nam je obezbedila i kupovini uređaja koji su nam neophodni za rad, a koji se odnose na smanjenje potrošnje električne energije. S obzirom na to da se nalazimo u novoj zgradi i da nam je potrebna velika količina električne energije, ovi uređaji će nam pomoći kako bismo regulisali potrošnju”, rekla je gospođa Lazić.

I to nije sve, najavljeno je još akcija.

“Pored toga, kupićemo potrebnu opremu za našu mikrobiološku laboratoriju, koja će biti sastavni deo Zavoda za javno zdravlje I koja pruža usluge za ceo južno-banatski okrug”, istakla je Prim. Dr. Ljiljana Lazić.

Ekološki i društveni značaj donacije

Ova donacija ne samo da pomaže zdravstvenom sistemu, već ima i snažnu ekološku dimenziju. Modernizacija laboratorijske infrastrukture doprinosi preciznijem i bržem praćenju kvaliteta vode i vazduha — ključnih faktora životne sredine, posebno u industrijskim sredinama poput Pančeva.

Autor: S.M.