ZIMA SE VRAĆA NA 'VELIKA VRATA': Delovi Srbije osvanuli pod snegom, evo kakav dan je pred nama

U noći ka utorku susnežica i sneg u većini predela. U utorak ujutru susnežica i sneg koji se postepeno premeštaju na istok.

Na zapadu i severu Srbije postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje sa malo sunčanih intervala, a zatim i u centralnim predelima popodne. Sneg će padati ceo dan u Timočkoj Krajini, a na zapadu i jugu Srbije kiša. U košavskom području umeren i jak jugoistočni vetar koji slabi krajem dana.

Pritisak malo ispod normale, a u Timočkoj Krajini malo iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C u Negotinu do 2°C u Loznici i na jugu Srbije, a maksimalna od 0°C u Timočkoj Krajini do 8°C u Loznici. Uveče ređa pojava kiše i susnežice, a po Vojvodini suvo. U Timočkoj Krajini sneg. Temperatura u 22h od -1°C do 4°C.

Beograd: U noći ka utorku susnežica i sneg. U utorak hladnije sa slabim snegom ujutru i pre podne uz pojačan jugoistočni vetar. Od sredine dana suvo sa malo sunčanih intervala popodne. Vetar umeren i jak jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna 4°C. Uveče suvo i 1°C u 22h.

Autor: D.Bošković