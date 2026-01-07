SUSNEŽICA, SNEG, LEDENA KIŠA I VETAR! Pred Srbijom IZUZETNO HLADAN DAN sa padavinama - Evo kakvo vreme se očekuje u svim gradovima! (DETALJNO)

U sredu na severu i zapadu Srbije hladno sa snegom, u centralnim predelima susnežica, a sneg krajem dana. Na jugu i istoku toplije sa kišom, a zahlađenje u ove krajeve stiže uveče.

Vetar slab severni, a na krajnjem jugu Srbije umeren južni. Pritisak oko normale na severu i ispod normale na jugu Srbije. Minimalna temperatura od -4°C na severu do 6°C na jugu, a maksimalna od -2°C na severu i severozapadu Srbije do 12°C na krajnjem jugu Srbije. Uveče sneg, a na krajnjem jugu kiša takođe prelazi u sneg. Temperatura u 22h od -4°C na severu do 3°C na jugu.

Beograd: U sredu oblačno i hladnije sa snegom. Vetar slab severni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura -3°C, a maksimalna oko -1°C. Uveče sneg. Temperatura u 22h -2°C.

Niš: U sredu relativno toplo sa kišom povremeno, a krajem dana susnežica i sneg. Vetar slab južni, a popodne slab severni. Jutarnja temperatura 3°C, maksimalna oko 5°C. Uveče kiša prelazi u sneg. Temperatura u 22h oko 1°C što će biti minimalna i u daljem padu tokom noći.

VOJVODINA: U sredu oblačno i hladnije sa snegom. Vetar slab severni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -4°C do -2°C, a maksimalna od -2°C na severozapadu Vojvodine do 0°C u Vršcu. Uveče sneg u svim krajevima. Temperatura u 22h od -4°C do -2°C.

Novi Sad: U sredu oblačno i hladnije sa snegom. Vetar severni. Minimalna temperatura -4°C, a maksimalna oko -2°C. Uveče sneg. Temperatura u 22h oko -3°C.

Vreme prekosutra: U četvrtak hladnije sa snegom koji se premešta ka jugu Srbije, a na severu prestanak padavina pre podne i razvedravanje, najpre na zapadu i severu Vojvodine. Snežne padavine prestaju popodne u zapadnim i centralnim predelima Srbije, a na jugu i istoku Srbije u večernjim satima. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -5°C na severu do -1°C na jugu, a maksimalna od -3°C na severu i zapadu Srbije do 0°C u Negotinu. Uveče suvo i razvedravanje. Temperatura u 22h od -8°C na severu do -3°C na jugu.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: U petak ujutru jak mraz. Pre podne sunčani periodi, a zatim sledi postepeno naoblačenje na severu Srbije uz porast temperature i moguću kišu popodne i uveče. Na severu Vojvodine susnežica i ledena kiša. U subotu oblačno sa kišom, susnežicom i snegom. U nedelju malo hladnije sa mogućim snegom na severu Srbije.



Autor: D.Bošković