SNEG, KIŠA I SUSNEŽICA TOKOM NOĆI U SRBIJI: RHMZ najavio pad temperature širom zemlje, MUP upozorio vozače na otežane uslove i sporiji saobraćaj

Prema najavi RHMZ, tokom noći se očekuju kiša, sneg i susnežica, uz zahlađenje i stvaranje snežnog pokrivača u pojedinim krajevima. MUP upozorava na usporen saobraćaj i savetuje vozačima dodatni oprez.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će tokom noći padati kiša, sneg i susnežica dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) apelovalo na vozače da budu oprezni.

RHMZ je najavio umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa kišom, u Timočkoj i Negotinskoj krajini sa snegom, koji se očekuje i u brdsko-planinskim predelima.

"U toku noći uz pad temperature kiša će preći u sneg i u nižim predelima ostalih regiona u Srbiji", navodi se u poruci koja je objavljena u 19.35 časova, na sajtu RHMZ.

Prognozira se da se u Timočkoj i Negotinskoj krajini očekuje povećanje visine snega za 5 do 10 centimetara, na planinama lokalno i više.

Očekuje se u ostalim nižim predelima ponegde zadržavanje snega i manji snežni pokrivač.

Sneg i susnežica se tokom noći i jutra očekuju i u Beogradu.

MUP je na Fejsbuku objavio da "zbog snežnih padavina i otežanih zimskih uslova, na pojedinim putnim pravcima dolazi do usporenja i povremene obustave saobraćaja".

Pripadnici saobraćajne policije, u saradnji sa nadležnim službama, prate stanje na terenu i preduzimaju mere u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, dodaje se.

Vozačima je savetovan dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

Autor: A.A.