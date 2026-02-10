STIŽE SNEG U SRBIJU: Meteorolog Ristić najavljuje ledeni talas

Meteorolog Ivan Ristić najavljuje da će sneg padati za Sretenje i krajem februara.

Nakon nekoliko dana sa prolećnim temperaturama, hladan talas sa jakim vetrom stigao je u Srbiju i poprilično oborio temperaturu. Meteorolog Ivan Ristić otkriva da će sneg padati sredinom februara i da vremenska prognoza za februar više liči na mart zbog čestih smena toplih i hladnih dana.

- Do kraja meseca naizmenično će se smenjivati otopljenja i zahlađenja u trajanju od po tri dana. Na istoku i severoistoku u košavskom području košava ponovo jača i dolazi hladan vazduh sa istoka Evrope koji donosi zahlađenje i sneg i po koju pahulju čak i Beogradu - započeo je Ristić.

Kada će padati sneg?

Prema njegovim rečima, očekuje se postepeno slabljenje košave. Za Sretenje će kiša koja pada preći u sneg.

- Nakon toga očekuje se slabljenje košave i topliji vazduh koji podiže temperaturu. Za Sretenje dolazi do prodora arktičkog vazduha sa severa Evrope kroz 'bečka vrata', donosi kišu koja će postepeno preći u sneg. Na planinama se očekuju temperature ispod nule formiranje i povećanje snežnog pokrivača - dodaje Ristić.

Zahlađenje će trajati svega tri dana. Temperature ponovo u porastu od 18. februara.

- I ovo zahlađenje će trajati tri dana, oko 18. temperature ponovo u porastu i preko desetak stepeni zbog čega će doći i do topljenja snega, a oko 21. februara moglo bi da bude jače zahlađenje od onog koje će biti ove nedelje - zaključio je meteorolog Ivan Ristić.

Autor: A.A.