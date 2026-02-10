Najnovije oglašavanje RHMZ-a: Noć pred nama sa padavinama, u jednom delu Srbije sneg će napraviti haos

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će večeras biti pretežno oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom koja će se u oblasti Homolja i Pomoravlja tokom večeri i noći lokalno lediti na tlu.
U Timočkoj i Negotinskoj Krajini padaće sneg.
Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni jugoistočni vetar.
Temperaturne oscilacije uz česta prolazna naoblačenja. U košavskom području do petka vetrovito.
U sredu toplije, u košavskom području i dalje vetrovito. Pre podne pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, osim po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije gde se očekuju magla ili niska oblačnost
Posle podne postepeno naoblačenje sa zapada koje će uveče i tokom noći ponegde u Vojvodini, ali i na jugu zemlje, usloviti slabu kišu.
Duvaće slab i umeren vetar u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni jugoistočni vetar.
Najniža temperatura od -2 do 5 stepeni, a najviša od 12 do 16 stepeni. U Timočkoj Krajini oblačno, hladno i tmurno, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 1 stepena.
Autor: Marija Radić