Najnovije oglašavanje RHMZ-a: Noć pred nama sa padavinama, u jednom delu Srbije sneg će napraviti haos

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će večeras biti pretežno oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom koja će se u oblasti Homolja i Pomoravlja tokom večeri i noći lokalno lediti na tlu.

U Timočkoj i Negotinskoj Krajini padaće sneg.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni jugoistočni vetar.

Temperaturne oscilacije uz česta prolazna naoblačenja. U košavskom području do petka vetrovito.

U sredu toplije, u košavskom području i dalje vetrovito. Pre podne pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, osim po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije gde se očekuju magla ili niska oblačnost

Posle podne postepeno naoblačenje sa zapada koje će uveče i tokom noći ponegde u Vojvodini, ali i na jugu zemlje, usloviti slabu kišu.

Duvaće slab i umeren vetar u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni jugoistočni vetar.

Najniža temperatura od -2 do 5 stepeni, a najviša od 12 do 16 stepeni. U Timočkoj Krajini oblačno, hladno i tmurno, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 1 stepena.

Autor: Marija Radić