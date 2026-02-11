AKTUELNO

Važno UPOZORENJE za građane: Ovi putni pravci biće zatvoreni, obeleženi kao opasne zone

Izvor: Ćuprija.net, Foto: Pink.rs/J. Matić ||

Vojna pošta Niš saopštila je da će na vojnom poligonu „Pasuljanske livade“ od 22. do 28. februara biti realizovana planska gađanja iz naoružanja Vojske Srbije. Gađanja će se izvoditi svakodnevno, u periodu od 8 do 24 časa.

Iz bezbednosnih razloga, tokom trajanja vežbi biće privremeno zatvoreni putni pravci Sisavac – Velika Papratna, Pasuljanske livade – Velika Brezovica, Resavica – Valkaluci i Senjski Rudnik – Troglan Bare. Kako je navedeno, granice opasne zone biće jasno obeležene signalnim barjacima, dok će na prilazima poligonu biti raspoređena vojna straža radi sprečavanja ulaska neovlašćenih lica.

Nadležni apeluju na građane da u navedenom periodu poštuju postavljenu signalizaciju i sva bezbednosna upozorenja. Eventualne prijave materijalne štete nastale tokom izvođenja aktivnosti mogu se podneti Komandi korisnika poligona, najkasnije do 3. marta.

Autor: S.M.

