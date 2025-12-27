'NOVI GENERALŠTAB BIĆE ZAVRŠEN ZA TRI GODINE' Predsednik Vučić otkrio detalje: Izmeštamo ga iz centra grada

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će na Banjici, nedaleko od VMA biti izgrađeni velelepni objekti naše vojske površine 50.000 kvadratnih metara, kao i da će biti završeni za tri godine - do kraja 2028. godine.

Vučić je to rekao na ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije i dodao da je izvođač radova VGC.

"To je ogroman prostor u skladu sa značajem naše armije. Biće to dobri kompleksi napravljeni u pravom vojno bezbnednosnom okruženju. Generalštab će biti pomeren iz centra grada, ali će se ovde donositi važne odluke. Mnogo novca smo uložili u to", poručio je predsednik.

On je na početku podsetio da su se na tom mestu, na Banjici naši viteški preci vinuli u nebo gde je pre 115 godina formiram prvi vojni aerodrom, koji je bio ključni u tom periodu.

"Na mestu sa koga se Srbija vinula u nebo postavljamo telmeljac za novo čudo moderne vojske. Citirao bih vojvodu Živojina Mišića koji je rekao da je život večita borba, ko ne zna za strah ide napred", rekao je Vučić.

Autor: A.A.