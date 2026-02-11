SLEDEĆE NEDELJE NAM SLEDE NERADNI VIKENDI: Evo kako do produženog vikenda ili odmora od 9 dana

Ove godine Dan državnosti Srbije pada u nedelju, 15. februara. Zbog pravila o "prenesenim" praznicima, neradni dani su i ponedeljak 16. i utorak 17. februar.

To znači da mnogi zaposleni mogu iskoristiti priliku da spoje vikend sa praznicima i u zbiru uživaju u čak četiri dana odmora - od subote 14. do utorka 17. februara.

Ovaj produženi vikend idealan je za kraći odmor, mini putovanje ili jednostavno relaksaciju kod kuće.

Ako želite maksimalno produžiti odmor, možete planirati i slobodne dane u sredini nedelje.

Na primer, uz tri dana godišnjeg odmora od srede 18. do petka 20. februara, dobićete devet dana slobodnog vremena - od subote 14. februara do nedelje 22. februara.

Ovo je odlična prilika da:

- iskoristite mini odmor i osvežite se bez velikih troškova;

- posetite destinacije u zemlji ili inostranstvu;

- provedete kvalitetno vreme sa porodicom i prijateljima;

- nadoknadite energiju i spremite se za ostatak zime.

Planiranje unapred i kombinovanje praznika sa vikendom ili godišnjim odmorom može vam doneti prave mini-pauze, čak i kada nemate puno slobodnog vremena.

Autor: Iva Besarabić