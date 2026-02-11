AKTUELNO

OBUKA U PUNOM JEKU: Žandarmerija jača operativne kapacitete

U toku je selekciona obuka za prijem u Žandarmeriju, usmerena na unapređenje taktičkih veština, fizičke spremnosti i koordinacije u realnim terenskim uslovima.

Obuka i treninzi obuhvataju rad u timu, reagovanje u kriznim situacijama i korišćenje savremene opreme, sa ciljem da se dodatno podigne nivo bezbednosti i efikasnosti u obavljanju svakodnevnih zadataka.

Obukom se proveravaju fizička spremnost, psihološka stabilnost i sposobnost rada u zahtevnim uslovima. Kandidati prolaze niz testova i praktičnih zadataka, a samo oni koji ispune propisane kriterijume nastavljaju dalji proces selekcije.

Cilj selekcione obuke je da se u redove Žandarmerije prime najspremniji i najodgovorniji pojedinci, koji su spremni da služe državi i štite bezbednost građana. Ulazak u ovu jedinicu ne predstavlja samo profesionalni izazov, već i čast i odgovornost prema Republici Srbiji i njenim građanima.

