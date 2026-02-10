SPECIJALCI UPALI U ZVICEROVU KUĆU! Opsada Kotora, policija 'češlja' objekte vođa kavačkog klana

U Kotoru je u toku opsežna policijska akcija usmerena protiv vrha organizovanog kriminala.

Kako je objavila RTCG, elitne policijske jedinice blokirale su više lokacija, sa posebnim fokusom na imovinu koju koriste vođe kavačkog klana.

Na meti i objekti Radoja Zvicera

Prema nezvaničnim saznanjima RTCG, inspektori su jutros upali i u objekte koji se dovode u direktnu vezu sa odbeglim vođom "kavčana", Radojem Zvicerom. Specijalci trenutno vrše detaljne pretrese u naselju Kavač, koje je pod potpunom blokadom.

Borba protiv mafije i korupcije

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova je za RTCG potvrđeno da ovu veliku akciju sprovode službenici Uprave policije uz podršku specijalnih jedinica.

Fokus akcije: Suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije.

Lokacije: Pretresa se više stambenih objekata i pomoćnih prostorija na teritoriji Kotora.

Cilj: Prikupljanje dokaza i provera imovine članova kriminalnih grupa.

Građani Kotora javljaju da je prisustvo policije na ulicama ogromno, a prilazi pojedinim naseljima su praktično odsečeni dok traju pretresi.

Autor: Dalibor Stankov