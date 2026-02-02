AKTUELNO

'POLICIJA, POLICIJA' Pogledajte kako su naoružani specijalci po MRKLOM MRAKU upali u štek u Zemunu (VIDEO)

Foto: MUP Srbije

Spektakularna akcija pripadnika MUP-a i UKP-a snimljena je kamerom, a na snimku se čuje odlučan upad policije u trenutku kada su osumnjičeni saterani u ćošak usred garaže pune ilegalnih lekova.

Pod velom tajne i u potpunom mraku, naoružani specijalci UKP-a i Odeljenja za posebne akcije opkolili su kuću u ulici Antona Klemenčića. Tišinu noći prekinuli su povici "Policija, policija!" dok su pripadnici elitnih jedinica provaljivali u garažu koju su osumnjičeni koristili kao tajno skladište narkotika.

Munjevit upad i zaplena decenije

Na snimku hapšenja vidi se trenutak prodora u objekat u kojem je pronađeno neverovatnih 500.000 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci. Osumnjičeni G. Đ. (61) i M. I. (42) ostali su zatečeni brzinom reakcije policije, dok su specijalci sa uperenim oružjem osiguravali prostor prepun kutija spremnih za dalju prodaju.

Video: Tanjug/MUP Republike Srbije

Udružene snage u borbi protiv narkotika

U ovoj opsežnoj akciji, kojom je rukovodilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, učestvovali su:

SBPOK i Služba za suzbijanje kriminala

Odeljenje za posebne akcije

Policijski službenici PU Požarevac

Istraga u toku

Uhapšenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova. Oni se terete za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, a uz krivičnu prijavu će biti izvedeni pred tužioca.

Zaplenjena količina tableta predstavlja jednu od većih zaplena medicinskih psihoaktivnih supstanci u poslednje vreme, a policija proverava da li tragovi vode ka širim kriminalnim strukturama u zemlji i regionu.

ZAPLENA OD 200.000 EVRA U ZEMUN POLJU: Policija otela dilerima pola miliona tableta! Dačić na Pinku otkrio sve detalje (FOTO)

