Došla na preventivni pregled, a PRITISAK 200 SA 100! Hitnom reakcijom lekara ženi u Aranđelovcu spasen život

Na današnjem preventivnom pregledu u okviru Karavana zdravlja u Domu zdravlja Aranđelovac pacijentkinji je izmeren pritisak 200/100 i ona je hitno upućena u Opštu bolnicu u tom gradu, rekao je kardiolog i pomoćnik ministra zdravlja Nebojša Tasić.
Imala pritisak 200 sa 100
Doktor Tasić, koji je pacijentkinju i pregledao, ukazao je na to da je zahvaljujući tome što se žena odazvala preventivnom pregledu njoj spasen život.
"Žena je stigla na pregled sa glavoboljom, a prilikom pregleda i dijagnostike izmeren joj je pritisak 200 sa 100. Hitno smo je uputili na opservaciju u Opštu bolnicu u Aranđelovcu", poručio je Tasić.
Kako je dodao, pacijentkinja mu je tokom dijagnostike rekla da redovno koristi terapiju.
"Preventivni pregled bukvalno može da spasi život i to je upravo ono što je cilj Karavana zdravlja - podizanje svesti o prevenciji", naglasio je Tasić.
Autor: Iva Besarabić