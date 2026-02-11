AKTUELNO

Preventivni pregled Karavana zdravlja ženi spasio život u Aranđelovcu

Foto: Pixabay.com

Na današnjem preventivnom pregledu u okviru Karavana zdravlja u Domu zdravlja Aranđelovac pacijentkinji je izmeren pritisak 200/100 i ona je hitno upućena u Opštu bolnicu u tom gradu, rekao je kardiolog i pomoćnik ministra zdravlja dr Nebojša Tasić.

Dr Tasić, koji je pacijentkinju i pregledao, u telefonskom razgovoru za Tanjug ukazao je na to da je zahvaljujući tome što se žena odazvala preventivnom pregledu njoj spasen život.

"Žena je stigla na pregled sa glavoboljom, a prilikom pregleda i dijagnostike izmeren joj je pritisak 200 sa 100. Hitno smo je uputili na opservaciju u Opštu bolnicu u Aranđelovcu", poručio je Tasić. Kako je dodao, pacijentkinja mu je tokom dijagnostike rekla da redovno koristi terapiju.

"Preventivni pregled bukvalno može da spasi život i to je upravo ono što je cilj Karavana zdravlja - podizanje svesti o prevenciji", naglasio je Tasić.

Autor: S.M.

