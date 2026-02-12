Novi hladni ciklon stiže u Srbiju: Nakon prolećnih dana dolazi nam oštra zima, spremite se za sneg

Nakon pravog prolećnog dana u Srbiji, uveče stiže zahlađenje! U danima koji slede čekaju nas temperaturne oscilacije i česta naoblačenja sa padavinama.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije za subotu najavljuje hladnije vreme.

- Pre podne umereno i potpuno oblačno, u zapadnim, južnim i ponegde u centralnim predelima sa slabom kišom. Sredinom dana na severozapadu, a posle podne uz prestanak padavina u svim predelima postepeno razvedravanje. Vetar u skretanju na slab i umeren, sredinom dana i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 0 u Timočkoj Krajini do 7 stepeni na zapadu zemlje, najviša dnevna od 9 do 13 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 7 stepeni - saopštio je RHMZ.

U subotu ponovo uspostavljanje i pojačanje jugoistočnog vetra. Pre podne pretežno sunčano, posle podne novo naoblačenje, uveče i tokom noći sa kišom, a na planinama sa snegom.

Od nedelje osetno hladnije

- U nedelju oblačno sa kišom uz umeren i jak severozapadni vetar. U drugom delu dana sa daljim padom temperature kiša će preći u sneg i u nižim predelima, pa se krajem dana na jugozapadu očekuje stvaranje manjeg snežnog pokrivača, dok će na severu zemlje doći do prestanka padavina - navodi RHMZ.

U ponedeljak hladno i suvo, osim na jugu i istoku Srbije gde će slab sneg padati još tokom prepodneva uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

- U nastavku sedmice i dalje se očekuju česta prolazna naoblačenja sa padavinama, a od srede i toplije vreme.

Meteorolog Đorđe Đurić naveo je da sledi jači preokret vremena.

- U petak će preko Srbije u sklopu ciklona preći i hadni front, koji će doneti zahlađenje, ali ono neće biti izraženo. Očekuje se prolazna kiša, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura od 10 do 15 stepeni. Pojava snega očekuje se samo na višim planinama - prognozira Đurić.

Za vikend novi ciklon

Srbija će tokom vikenda biti pod uticajem novog ciklona, ovog puta sa Jadrana.

- Srbija će u subotu biti u prednjem i toplom sektoru ciklona. Pre podne biće sunčano, posle podne naoblačenje. Maksimalna temperatura biće do 15 stepeni. Jugoistočni vetar biće u pojačanju. Krajem dana i tokom večeri jugoistočni vetar imaće i olujne udare. U toku noći kiša. U nedelju drastično zahlađenje. Počeće da duva jak severozapadni vetar, a na planinama će padati sneg - ističe Đurić.

Tokom dana kiša će preći i u nižim predelima u susnežicu i sneg i to prvo na severu i zapadu Srbije. Očekuju se i obilnije padavine.

- Ponegde se očekuje i formirnaje manjeg snežnog pokrivača. Maksimalna temperatura biće od 2 na severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku zemlje, poslepodne u padu. Početkom sledeće sedmmice hladno, ujutro uz mraz, a maksimalna temperatura koji stepen iznad 0°C. Od utorka i srede osetno toplije, ali uz česta naoblačenja sa kišom.

