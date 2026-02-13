ČETVORO PREMINULIH OD GRIPA U SEVERNOJ MAKEDONIJI: Oglasili se iz Instituta za javno zdravlje

U tekućoj sezoni gripa u Severnoj Makedoniji registrovana su četiri smrtna slučaja od posledica tog virusa, objavio je Institutu za javno zdravlje.

Prema informaciama tog instituta, poslednji prijavljeni preminuli od gripa je 62-godišnjak iz Tetova koji je bio hospitalizovan na odeljenju za infektivne bolesti Kliničke bolnice u Tetovu.

"Preminula osoba je imala komorbiditete i nije bila vakcinisana protiv sezonskog gripa. Laboratorijski testovi su potvrdili grip A(H3)2", piše u izveštaju Instituta za javno zdravlje Severne Makedonije.

