ALARMANTNO U SEVERNOJ MAKEDONIJI: Grip odneo drugu žrtvu u 2026. godini – Pacijent preminuo u teškim mukama, lekari uputili važno upozorenje

Na Klinici za infektivne bolesti u Skoplju preminuo je 69-godišnji muškarac od posledica gripa tipa A, što je druga žrtva ove bolesti u Severnoj Makedoniji od početka godine. Lekari ističu da pacijent nije bio vakcinisan, iako je spadao u visokorizičnu grupu.

Direktor klinike, dr Fadilj Cana, potvrdio je da je pacijent dopremljen u izuzetno teškom stanju nakon pet dana borbe sa simptomima kod kuće.

Borba za život na respiratoru

Muškarac iz unutrašnjosti zemlje primljen je sa razvijenom masivnom bronhopneumonijom i akutnim respiratornim distres sindromom. Odmah po prijemu stavljen je na mehaničku ventilaciju (respirator), ali su oštećenja pluća bila prevelika.

„Pacijent je imao brojne komorbiditete: hroničnu opstruktivnu bolest pluća, kardiomiopatiju i druge hronične bolesti. Nažalost, uprkos svim preduzetim merama, preminuo je juče ujutru“, izjavio je dr Cana.

Bolnice se pune, nekoliko pacijenata na kiseoniku

Situacija na Infektivnoj klinici u Skoplju je ozbiljna, a broj hospitalizovanih raste:

Trenutno je hospitalizovano između 25 i 30 pacijenata sa potvrđenim gripom.

Kliničke slike variraju od lakših do veoma teških.

Nekoliko pacijenata je na potpori kiseonikom, dok se jedan pacijent nalazi u kritičnom stanju na mehaničkoj podršci.

Druga žrtva u samo nekoliko dana

Ovaj tragični ishod usledio je samo par dana nakon što je bitku sa gripom (takođe tip A) izgubila 75-godišnja žena. Zajedničko obema žrtvama je da su imale više hroničnih oboljenja i da nisu bile vakcinisane protiv sezonskog gripa.

Lekari još jednom apeluju na građane, posebno one u rizičnim grupama, da se vakcinišu i da potraže lekarsku pomoć čim primete prve simptome, kako bi se izbegle fatalne komplikacije.

Autor: Dalibor Stankov