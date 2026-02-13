Evo koliko dana je parking BESPLATAN u Beogradu za Dan državnosti: Oglasio se 'Parking servis'

Povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije - Sretenje, od nedelje do utorka, odnosno 15, 16. i 17. februara 2026. godine, parkiranje u zoniranim delovima Beograda biće besplatno, saopštio je JKP "Parking servis" Beograd.

Kako su iz JKP "Parking servis" Beograd naveli tokom predstojećeg praznika za Sretenje, biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska broj 31, Mileševska broj 51 i Milutina Milankovića broj 134g, a na objektima Preduzeća biće istaknuta državna zastava.

Javne garaže rade uobičajeno

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks "Međunarodni terminal", biće neprekidno otvoreni za vreme praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za prenos vozila.

Od srede, 18. februara 2026. godine, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri Korisničkog servisa, radiće po uobičajenom radnom vremenu.

Autor: Iva Besarabić