OBUKE ZA SVE GRAĐANE: Nacionalna akademija otvara vrata – evo kako do prestižnog sertifikata!

Direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu Marina Dražić pozvala je danas sve zainteresovane građane koji žele da unaprede svoja znanja i veštine da se prijave za obuke koje organizuje ova akademija.

Svi građani koji žele da unaprede svoje profesionalne kompetencije sada imaju priliku da se usavršavaju u Nacionalnoj akademiji i učestvuju u raznovrsnim programima obuka, istakla je direktorka NAJU Marina Dražić. Ovakve vrste obuka bile su ograničene isključivo za državne službenike, a sada svoja vrata otvaramo za sve naše građane, rekla je Dražić.

Naime, Nacionalna akademija za javnu upravu od 1. januara 2026. godine otvorila je svoje programe obuka za sve zainteresovane građane Srbije koji žele da ulažu u svoj profesionalni razvoj i prošire svoje poslovne kompetencije.

Ulaganje u znanje je najbolja investicija, jer na takav način ulažemo u budućnost i građana i države, napomenula je direktorka Dražić.

Na ovaj način, istakla je Dražić, NAJU nastavlja da gradi most između javnog i privatnog sektora, pružajući znanja i veštine koje prate trend modernizacije i direktno su primenjive u svakodnevnom profesionalnom radu.

Svi polaznici nakon završene obuke dobijaju sertifikat Nacionalne akademije za javnu upravu, potvrdu o završenoj obuci, tako da su ne samo obogatili svoja znanja i veštine već imaju pouzdan dokument koji izdaje Nacionalna akademija.

Svi zainteresovani građani mogu dodatno da se informišu o raznovrsnim i brojnim obukama na sajtu NAJU:

https://napa.gov.rs/tekst/10684/pregled-obuka.php

https://akademija.info/programi-obuka/index.html

Autor: Dalibor Stankov